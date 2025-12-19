ETV Bharat / bharat

विजयवाड़ा पुलिस ने अंतरराज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया

विजयवाड़ा पुलिस ने दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन हब से बच्चों की स्मगलिंग करके उन्हें आंध्र प्रदेश में बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया.

Vijayawada Police Smash Inter-State Infant Trafficking Racket
विजयवाड़ा पुलिस ने अंतरराज्यी बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 1:08 PM IST

विजयवाड़ा (अमरावती): एक बड़े ऑपरेशन में विजयवाड़ा सिटी पुलिस ने एक बड़े इंटर-स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. यह गैंग दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन हब से बच्चों की स्मगलिंग करके उन्हें आंध्र प्रदेश में बिना बच्चों वाले कपल्स को बेचता था.

सिटी पुलिस कमिश्नर राजशेखर बाबू ने गुरुवार को बताया कि गैंग के दस मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जबकि पांच बच्चों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एक सिक्योर चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया गया है. जांच में एक बहुत ही परेशान करने वाला ऑपरेशन सामने आया. अपराधी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बच्चों को टारगेट करते थे और उन्हें विजयवाड़ा लाते थे, जहां उन्हें तीन से पांच लाख रुपये के बीच भारी रकम में बेचा जाता था.

तीन बच्चे रेस्क्यू
पिछले महीने ही इस ग्रुप ने पांच बच्चों को शहर पहुंचाया. इनमें से दो बच्चों को पहले ही बेच दिया गया था, जबकि बाकी तीन को भविष्य के लेनदेन के लिए रखा जा रहा था. हालांकि, अधिकारियों ने दखल देकर उन्हें बचा लिया.

जानकारी के मुताबिक बालगम सरोजिनी नाम की महिला गैंग का नेतृत्व कर रही था. वह विजयवाड़ा की रहने वाली है और जिसका क्रिमिनल एक्टिविटी का इतिहास रहा है. सरोजिनी को पहले भी गैर-कानूनी सरोगेसी और बच्चों की ट्रैफिकिंग में शामिल होने के लिए जेल हो चुकी है. हाल ही में हुई गिरफ्तारी से ठीक एक महीने पहले वह जेल से रिहा हुई थी. अपने गैर-कानूनी काम बंद करने के बजाय, उसने तुरंत अपने काम को बढ़ाने के लिए एक नया ग्रुप बना लिया.

सूचना के आधार पर छापेमारी
भरोसेमंद जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने बुधवार सुबह विजयवाड़ा और पालनाडु जिले के सत्तेनापल्ली में एक साथ छापेमारी शुरू की. फिलहाल पुलिस ने दस लोगों को कस्टडी में लिया है. वहीं, दिल्ली से बच्चों को सप्लाई करने वाले दो खास लोगों, जिनकी पहचान किरण शर्मा और भारती के तौर पर हुई है, को ढूंढने और पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. ये लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर छोड़कर भाग गए थे. उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें दिल्ली भेजी गई हैं.

इस सिलसिले में, भवानीपुरम, नुन्ना और कोठापेटा पुलिस स्टेशनों में तीन अलग-अलग कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस ने इस तरह के क्राइम के खिलाफ अपना कड़ा रुख साफ तौर पर बताया है, जिससे पता चलता है कि वे बार-बार ऐसे क्राइम करने वालों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन (PD) एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस कदम का मकसद यह पक्का करना होगा कि ये लोग लंबे समय तक कस्टडी में रहें.इस नेटवर्क को कामयाबी से खत्म करना और बच्चों को बचाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम है, जो कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की लगन को दिखाता है.

संपादक की पसंद

