विजयवाड़ा पुलिस ने अंतरराज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया

विजयवाड़ा (अमरावती): एक बड़े ऑपरेशन में विजयवाड़ा सिटी पुलिस ने एक बड़े इंटर-स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. यह गैंग दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन हब से बच्चों की स्मगलिंग करके उन्हें आंध्र प्रदेश में बिना बच्चों वाले कपल्स को बेचता था.

सिटी पुलिस कमिश्नर राजशेखर बाबू ने गुरुवार को बताया कि गैंग के दस मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जबकि पांच बच्चों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एक सिक्योर चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया गया है. जांच में एक बहुत ही परेशान करने वाला ऑपरेशन सामने आया. अपराधी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बच्चों को टारगेट करते थे और उन्हें विजयवाड़ा लाते थे, जहां उन्हें तीन से पांच लाख रुपये के बीच भारी रकम में बेचा जाता था.

तीन बच्चे रेस्क्यू

पिछले महीने ही इस ग्रुप ने पांच बच्चों को शहर पहुंचाया. इनमें से दो बच्चों को पहले ही बेच दिया गया था, जबकि बाकी तीन को भविष्य के लेनदेन के लिए रखा जा रहा था. हालांकि, अधिकारियों ने दखल देकर उन्हें बचा लिया.

जानकारी के मुताबिक बालगम सरोजिनी नाम की महिला गैंग का नेतृत्व कर रही था. वह विजयवाड़ा की रहने वाली है और जिसका क्रिमिनल एक्टिविटी का इतिहास रहा है. सरोजिनी को पहले भी गैर-कानूनी सरोगेसी और बच्चों की ट्रैफिकिंग में शामिल होने के लिए जेल हो चुकी है. हाल ही में हुई गिरफ्तारी से ठीक एक महीने पहले वह जेल से रिहा हुई थी. अपने गैर-कानूनी काम बंद करने के बजाय, उसने तुरंत अपने काम को बढ़ाने के लिए एक नया ग्रुप बना लिया.