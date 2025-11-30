ETV Bharat / bharat

'महिला आयोग आपके द्वार' के तहत देशभर में हो रही महिलाओं की शिकायतों की जन सुनवाई: विजया रहाटकर

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बताया कि आयोग पश्चिम बंगाल से मिलने वाली महिलाओं की शिकायतों को लेकर गंभीर है.

Vijaya Rahatkar speaking to the media
मीडिया से बात करती विजया रहाटकर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 2:59 PM IST

जोधपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में पाली जाने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के नेताओं का आने का रविवार को जारी रहा. रविवार को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, मंत्री राज्यवर्धन सिंह और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर जोधपुर पहुंचे. यहां से पाली के लिए रवाना हुए। शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जोधपुर एयरपोर्ट आकर पाली के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे. एयरपोर्ट पर विजया रहाटकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए महिला आयोग सभी राज्यों में जन सुनवाई कर रही है.

सभी राज्यों में 75 जन सुनवाई: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बताया कि पूरे देश से महिला आयोग के पास महिलाओं की शिकायतें आती हैं. हमारा प्रयास होता है कि हर शिकायत का निस्तारण हो और महिलाओं को राहत दी जाए. इसके लिए हमने नवाचार करते हुए 'महिला आयोग आपके द्वार' के तहत प्रमुख शहरों में जनसुनवाई कर रहे हैं. अब तक सभी राज्यों में 75 जन सुनवाई हम कर चुके हैं. आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि हम परेशानियों का निवारण आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग भी कर रहे हैं, महिलाओं को इसका उपयोग भी बता रहे हैं. जिससे वो इसका उपयोग कर साइबर फ्रॉड से बच सके.

'शिकायतों के प्रति गंभीर महिला आयोग' (ETV Bharat Jodhpur)

पश्चिम बंगाल से भी मिल रही शिकायतें: उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से आने वाली शिकायतों को लेकर भी हम गंभीर हैं. वहां होने वाले उत्पीड़न को लेकर वहां की सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कोई भी महिला आसानी से हमसे संपर्क कर सकती है. हमारी हेल्पलाइन 14490 से संपर्क कर परेशानी बता सकती हैं और काउंसलिंग ले सकती हैं.

वोट की राजनीति के लिए एसआईआर का विरोध: भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता वोटों की राजनीति के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं. बिहार में लाखों डुप्लीकेट वोटरों के नाम कटे हैं. अब बिहार से सीधा रास्ता बंगाल जाता है. वहां भी भाजपा सफलता हासिल करेगी. उत्तरप्रदेश में राशन और शासन मुद्दा होते हैं, जिसमें योगीजी की सरकार ने जबरदस्त काम किया है. राजस्थान भाजपा की कार्यकारिणी में जोधपुर को प्रतिनिधत्व नहीं मिलने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि कार्यकारिणी में सीमित पद होते हैं. आगे मोर्चों और प्रकोष्ठों में प्रतिनिधत्व मिलेगा.

