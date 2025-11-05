ETV Bharat / bharat

TVK ने विजय को 2026 के चुनावों के लिए गठबंधन पर फैसला करने के लिए अधिकृत किया

चेन्नई: विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की बुधवार को हुई एक विशेष आम परिषद की बैठक हुई. इस बैठक में अभिनेता-राजनेता विजय को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के गठबंधन पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया. साथ ही उन्हें पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया.

TVK की विशेष बैठक यहां महाबलीपुरम के एक निजी होटल में विजय के नेतृत्व में हुई, जहां अभिनेता अपनी विशिष्ट सफेद शर्ट और दाढ़ी वाले लुक में नजर आए. श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों की बार-बार की जा रही गिरफ्तारी, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा (कोयंबटूर में एक महिला के साथ हुए हालिया यौन उत्पीड़न) सहित कई मुद्दों पर कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए और मतदाता सूची की एसआईआर को भी पारित किया गया.

गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत

पार्टी संस्थापक को विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्ताव को पार्टी की निर्णय लेने वाली संस्था, आम परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया गया. विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए पार्टी संस्थापक को अधिकृत करने वाला प्रस्ताव पार्टी की निर्णय लेने वाली संस्था महापरिषद में सर्वसम्मति से पारित किया गया.

प्रस्ताव में कहा गया है कि विजय सभी वर्गों के प्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. उनके नेतृत्व में पार्टी 2026 के चुनाव लड़ेगी और उन्हें चुनावी गठबंधन से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.