'अरे दारू पीके गुंडई करते हो', कैमरे के सामने ही भिड़ गए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राजद MLC
लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के बाद उनकी RJD MLC अजय सिंह से तीखी नोकझोंक हो गई.
Published : November 6, 2025 at 5:24 PM IST
लखीसराय: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के बीच लखीसराय जिले में राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया. उपमुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर कथित तौर पर RJD समर्थकों ने पथराव, चप्पल-जूते फेंकने और गोबर उछालने का प्रयास किया, जिससे इलाके में हंगामा मच गया. इस घटना के बाद सिन्हा और RJD MLC अजय कुमार सिंह के बीच कैमरे पर तीखी बहस हो गई, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे पर गुंडागर्दी और नाटक रचने के आरोप लगाए.
खोरियारी और नदियामा गांव की घटना: गुरुवार दोपहर खोरियारी और नदियामा गांव के पास बूथ नंबर 404-405 के दोनों नेता आपस में भिड़ गए, जब सिन्हा मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे थे. विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि RJD MLC अजय सिंह और पूर्व JDU नेता सुजीत कुमार ने मिलकर ग्रामीणों को धमकाया और उनके काफिले को रोक लिया. उन्होंने कहा, "RJD के गुंडों ने हमला किया है. सत्ता में आने से पहले ही ये लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं." उन्होंने एसपी अजय कुमार को फोन पर फटकार लगाई.
VIDEO | Lakhisarai: A heated argument takes place between Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha and RJD MLC Ajay Kumar during the first phase of the Bihar Assembly polls.— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
Ajay Kumar, RJD MLC, accused Sinha of being a 'criminal' and alleged that he was trying to intimidate… pic.twitter.com/m9PfF9VoxE
राजद नेता ने किया आरोपों को खारिज: वहीं, RJD MLC अजय कुमार सिंह ने हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. अजय सिंह ने सिन्हा पर शराब पीने का भी आरोप लगाया, जिसका विजय सिन्हा ने तुरंत खंडन किया. वीडियो फुटेज में दोनों नेताओं के बीच "तुम्हारे जैसे गुंडे" जैसे तीखे शब्दों का वार दिखाई दे रहा है.
"विजय सिन्हा के लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी पर उतर आए. वे चुनाव हार गए इसलिए बौखला गए हैं. विजय सिन्हा का चैप्टर बंद हो चुका है. उन पर हमला नहीं हुआ. वो कई दिनों से ये नाटक रचने का प्रयास कर रहे थे."- अजय कुमार, एमएलएसी, राजद
शराब पीने का लगाया आरोप: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने RJD MLC अजय कुमार सिंह पर शराब पीकर मतदान केंद्रों पर हंगामा करने का गंभीर आरोप लगाया है. विजय सिन्हा का दावा है कि अजय सिंह नशे की हालत में थे, जिसके चलते उनके काफिले पर पथराव और चप्पल-जूतों से हमला हुआ. हालांकि अजय सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब सिन्हा का खुद का रचा नाटक है.
#WATCH | लखीसराय, बिहार | उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर हुए हमले पर RJD MLC अजय कुमार सिंह ने कहा, " ...उनके लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी पर उतर आए। वे चुनाव हार गए इसलिए बौखला गए हैं। विजय सिन्हा का चैप्टर बंद हो चुका है। उन पर हमला नहीं हुआ। वो कई दिनों से ये… pic.twitter.com/lucDa6tokV— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
पुलिस ने मामले को किया नियंत्रित: घटना के दौरान मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मतदान प्रक्रिया को पुनः सामान्य बनाया. इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है. विजय सिन्हा ने आगे आरोप लगाया कि राजद के गुंडे मतदाताओं को डरा-धमकाकर वोट डालने से रोक रहे हैं. विशेष रूप से बूथ नंबर 404 और 405 पर अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को धमकाकर भगा दिया गया. उन्होंने कहा, "RJD के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं."
एसपी ने संभाला मोर्चा: लखीसराय एसपी अजय कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति संभाली और कहा कि सुबह सब शांतिपूर्ण था, लेकिन सिन्हा के आने पर विरोध प्रदर्शन भड़क गया. उन्होंने जांच की बात कही. मुंगेर DIG राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिले हैं और कड़ी कार्रवाई होगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी मामले का संज्ञान लिया और डीजीपी को तत्काल एक्शन का आदेश दिया.
#WATCH बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, " यहां राजद mlc अजय और jdu से कांग्रेस में गए सुजीत कुमार ने मिलकर गांव के लोगों को धमकी दी। प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को भगाया। नदियामा गांव में भाजपा के समर्थक लोगों को परेशान… pic.twitter.com/tqRyZF8wir— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
राजद नेता ने खुद पर हमले का आरोप लगाया: RJD की ओर से मोकामा प्रत्याशी वीणा देवी ने भी सिन्हा पर पलटवार किया, "यह सब उन्होंने वोट शेयर बढ़ाने के लिए खुद रचाया है." बीजेपी ने इसे "लोकतंत्र पर हमला" बताते हुए RJD पर साजिश का आरोप लगाया.
ये भी पढ़ें:
लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, चप्पल फेंकी.. लगे मुर्दाबाद के नारे
दरभंगा के जाले विधानसभा में मतदान के दौरान हंगामा, पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने संभाला मोर्चा