'अरे दारू पीके गुंडई करते हो', कैमरे के सामने ही भिड़ गए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राजद MLC

लखीसराय: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के बीच लखीसराय जिले में राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया. उपमुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर कथित तौर पर RJD समर्थकों ने पथराव, चप्पल-जूते फेंकने और गोबर उछालने का प्रयास किया, जिससे इलाके में हंगामा मच गया. इस घटना के बाद सिन्हा और RJD MLC अजय कुमार सिंह के बीच कैमरे पर तीखी बहस हो गई, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे पर गुंडागर्दी और नाटक रचने के आरोप लगाए.

खोरियारी और नदियामा गांव की घटना: गुरुवार दोपहर खोरियारी और नदियामा गांव के पास बूथ नंबर 404-405 के दोनों नेता आपस में भिड़ गए, जब सिन्हा मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे थे. विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि RJD MLC अजय सिंह और पूर्व JDU नेता सुजीत कुमार ने मिलकर ग्रामीणों को धमकाया और उनके काफिले को रोक लिया. उन्होंने कहा, "RJD के गुंडों ने हमला किया है. सत्ता में आने से पहले ही ये लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं." उन्होंने एसपी अजय कुमार को फोन पर फटकार लगाई.

राजद नेता ने किया आरोपों को खारिज: वहीं, RJD MLC अजय कुमार सिंह ने हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. अजय सिंह ने सिन्हा पर शराब पीने का भी आरोप लगाया, जिसका विजय सिन्हा ने तुरंत खंडन किया. वीडियो फुटेज में दोनों नेताओं के बीच "तुम्हारे जैसे गुंडे" जैसे तीखे शब्दों का वार दिखाई दे रहा है.

"विजय सिन्हा के लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी पर उतर आए. वे चुनाव हार गए इसलिए बौखला गए हैं. विजय सिन्हा का चैप्टर बंद हो चुका है. उन पर हमला नहीं हुआ. वो कई दिनों से ये नाटक रचने का प्रयास कर रहे थे."- अजय कुमार, एमएलएसी, राजद

शराब पीने का लगाया आरोप: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने RJD MLC अजय कुमार सिंह पर शराब पीकर मतदान केंद्रों पर हंगामा करने का गंभीर आरोप लगाया है. विजय सिन्हा का दावा है कि अजय सिंह नशे की हालत में थे, जिसके चलते उनके काफिले पर पथराव और चप्पल-जूतों से हमला हुआ. हालांकि अजय सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब सिन्हा का खुद का रचा नाटक है.