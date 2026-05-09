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सस्पेंस खत्म: विजय बनेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, VCK ने TVK को सौंपा समर्थन पत्र, चेन्नई में जश्न का माहौल

VCK के संस्थापक और लोकसभा सांसद थोल थिरुमावलवन TVK लीडर आधव अर्जुन को समर्थन पत्र सौंपते हुए। ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है. TVK (तमिझागा वेत्री कझगम) के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है. विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) ने विजय को आधिकारिक तौर पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है. VCK अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन ने शनिवार को TVK के महासचिव (इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट) आधव अर्जुन को आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा. थिरुमावलवन ने पत्र में राज्य में सरकार बनाने के लिए TVK को अपना समर्थन दिया गया. VCK से समर्थन पत्र मिलने के बाद TVK नेता आधव अर्जुन ने इसे 'जीत' बताया. उन्होंने सरकार बनाने पर TVK को 'समर्थन देने' वाला VCK का एक पत्र दिखाया. अर्जुन ने समर्थन देने के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और VCK चीफ थिरुमावलवन को धन्यवाद दिया. उन्होंने भरोसा जताया कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे. VCK नेता वन्नी अरासु, जो विधायक दल के नेता भी हैं, ने राज्यपाल आर्लेकर को एक पत्र लिखकर TVK को समर्थन देने का ऐलान किया है. माना जा रहा कि विजय बहुत जल्द राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सकते हैं.