सस्पेंस खत्म: विजय बनेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, VCK ने TVK को सौंपा समर्थन पत्र, चेन्नई में जश्न का माहौल
तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए VCK ने विजय के नेतृत्व में TVK की नई सरकार को आधारिक तौर पर समर्थन देने का ऐलान किया.
Published : May 9, 2026 at 5:02 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है. TVK (तमिझागा वेत्री कझगम) के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है. विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) ने विजय को आधिकारिक तौर पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है.
VCK अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन ने शनिवार को TVK के महासचिव (इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट) आधव अर्जुन को आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा. थिरुमावलवन ने पत्र में राज्य में सरकार बनाने के लिए TVK को अपना समर्थन दिया गया.
Tamil Nadu | VCK president Thol. Thirumavalavan gives the official confirmation letter to Aadhav Arjuna - TVK General Secretary - Election Campaign Management, extending their support to TVK to form a government in the state.— ANI (@ANI) May 9, 2026
(Pic: TVK) pic.twitter.com/A60i3uJ0f2
VCK से समर्थन पत्र मिलने के बाद TVK नेता आधव अर्जुन ने इसे 'जीत' बताया. उन्होंने सरकार बनाने पर TVK को 'समर्थन देने' वाला VCK का एक पत्र दिखाया. अर्जुन ने समर्थन देने के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और VCK चीफ थिरुमावलवन को धन्यवाद दिया. उन्होंने भरोसा जताया कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे.
VCK नेता वन्नी अरासु, जो विधायक दल के नेता भी हैं, ने राज्यपाल आर्लेकर को एक पत्र लिखकर TVK को समर्थन देने का ऐलान किया है.
माना जा रहा कि विजय बहुत जल्द राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सकते हैं.
तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए VCK के समर्थन के ऐलान के बाद TVK में खुशी की लहर दौड़ गई. TVK समर्थकों ने चेन्नई में सड़क पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार किया.
#WATCH | Chennai | TVK supports cheer after VCK extends its support to TVK to form the government in Tamil Nadu. VCK President Thol Thirumavalavan has handed over the official confirmation letter to TVK leader Aadhav Arjuna. pic.twitter.com/6tcn4z00t3— ANI (@ANI) May 9, 2026
VCK के सूत्रों ने कहा कि पार्टी, अभी के लिए, TVK की पहली सरकार बनाने की कोशिश में विजय को बाहर से समर्थन देगी.
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने राज्य में सरकार बनाने के लिए TVK को बिना शर्त समर्थन दिया है. IUML के नेताओं ने शनिवार को TVK को समर्थन पत्र सौंपा. IUML के दो विधायक हैं.
Tamil Nadu: IUML extends unconditional support to TVK to form a government in the state.— ANI (@ANI) May 9, 2026
With this, TVK now has the support of Congress, CPI, CPI(M), VCK, IUML, taking its tally to 121, crossing the majority mark of 118. pic.twitter.com/pERoJbxQ7i
इसके साथ ही, TVK को अब कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK, IUML का समर्थन मिल गया है, जिससे इसकी संख्या 121 हो गई है, जो 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के 118 के आंकड़े को पार कर गया है.
विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कझगम ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से 10 कम है. बाद में पार्टी ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, CPI, CPI (M) और VCK – सभी DMK के सहयोगी, से समर्थन मांगा था.
विजय ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन उन्हें उनमें से एक से इस्तीफा देना होगा, जिससे पार्टी की सीटें घटकर 107 हो जाएंगी. TVK को समर्थन करने वाली पार्टियों – कांग्रेस (5) और CPI, CPI (M) और VCK के विधायकों की कुल संख्या 11 है.
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