विजय की रैली में फिर हादसा: सलेम में बेहोश होकर गिरा युवक, अस्पताल ले जाते समय मौत
TVK पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मी को देखते हुए लोगों को पानी की बोतलें, बिस्कुट और ओआरएस बांटे थे.
Published : February 13, 2026 at 5:36 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 5:56 PM IST
सलेम (तमिलनाडु): साउथ फिल्म के सुपरस्टार और 'तमिलनाडु वेत्री कझगम' (TVK) के अध्यक्ष विजय की राजनीतिक सभा में एक बार फिर दुखद घटना सामने आई है. शुक्रवार को सलेम के सीलनायकनपट्टी थलामुथु नटराजन मैदान में आयोजित पार्टी की बैठक के दौरान सिराज नामक एक युवक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. उसकी उम्र करीब 35 वर्ष बतायी जाती है.
5 हजार लोगों की थी अनुमति
प्रशासन ने इस सभा के लिए केवल 5,000 लोगों की अनुमति दी थी. लेकिन अपने पसंदीदा अभिनेता को देखने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े. सुरक्षा के लिए 5 डीएसपी और 8 इंस्पेक्टरों समेत 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मी को देखते हुए लोगों को पानी की बोतलें, बिस्कुट और ओआरएस (ORS) भी बांटे.
विजय का भव्य स्वागत और फिर मातम
सुपरस्टार विजय सुबह 11:30 बजे सलेम हवाई अड्डे पहुंचे. जहां से कार द्वारा रैली स्थल तक जाने के दौरान रास्ते भर हजारों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. जैसे ही विजय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया, प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा गया. इसी बीच, सेव्वाइपेट इलाके में चांदी का काम करने वाला सिराज अचानक गिर पड़ा.
हाल ही में हुआ था ऑपरेशन
पुलिस जांच में सामने आया है कि सिराज पहले से ही अस्वस्थ था. हाल ही में उसका एंजियो (Angio) उपचार हुआ था. उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
करुर में हुई थी भगदड़
गौरतलब है कि अभिनेता से राजनेता बने विजय की 27 सितंबर 2025 को करूर में हुई रैली एक बड़ा हादसा हुआ था. 41 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे. इस दुखद घटना का मुख्य कारण क्षमता से अधिक भीड़ का जुटना था. जहां केवल 10,000 लोगों की अनुमति थी, वहां 27,000 से ज्यादा प्रशंसक उमड़ पड़े थे. फिलहाल, सीबीआई इस घटना की जांच कर रही है. जनवरी 2026 में विजय से पूछताछ भी की थी.
इसे भी पढ़ेंः