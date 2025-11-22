ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: कांचीपुरम जिले में कल होगी विजय की जनसभा, क्यूआर कोड से होगी एंट्री

पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आनंद ने यह भी कहा कि इवेंट में आने वाले सभी लोगों को क्यूआर कोड वाला एंट्री टिकट लेकर आना होगा.

TAMIL NADU VIJAY PUBLIC MEETING
टीवीके के प्रमुख थलपति विजय (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
चेन्नई: टीवीके के प्रमुख थलपति विजय ने घोषणा की है कि उनकी पब्लिक मीटिंग कल कांचीपुरम जिले में होगी. 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए जहां सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, वहीं टीवीके पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वह हर हफ्ते शनिवार को प्रचार करेगी.

इसके मुताबिक जब 3 फेज के प्रचार हुए तो 27 सितंबर को करूर में प्रचार के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई. इस वजह से पार्टी का प्रचार कुछ समय के लिए रोक दिया गया. पार्टी नेता विजय इस घटना के बाद लगभग एक महीने से बाहर नहीं निकले अब उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को उनसे मिलने के लिए महाबलीपुरम बुलाया.

इसके बाद वह फिर से अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और पार्टी की जनरल कमेटी की मीटिंग भी की. उन्होंने यह भी घोषणा की कि टीवीके का राजनीतिक सफर फिर से शुरू होगा और कहा कि पब्लिक मीटिंग की तैयारी की जा रही है.

इस बीच कल (23 नवंबर) कांचीपुरम में एक इनडोर पब्लिक मीटिंग प्रोग्राम होगा जिसमें टीवीके लीडर विजय हिस्सा लेंगे. इस बारे में टीवीके के जनरल सेक्रेटरी आनंद ने एक एक्स पोस्ट में कहा, 'कांचीपुरम जिले से सिर्फ 2000 लोगों को जेप्पियार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में सुबह 10 बजे होने वाले प्रोग्राम में शामिल होने की इजाजत दी गई है. उन सभी को क्यूआर कोड वाले एंट्री टिकट के साथ आना होगा.

इसके बाद टीवीके लीडर विजय जिन्होंने हर जिले में जाकर लोगों से मिलकर अपना कैंपेन फिर से शुरू करने का प्लान बनाया था ने जिला पुलिस डिपार्टमेंट में एक पिटीशन फाइल की और 4 दिसंबर को सलेम में कैंपेन करने की परमिशन मांगी. पुलिस डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी कारणों से परमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि 3 दिसंबर को कार्तिगाई दीपम है और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का दिन है.

पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि टीवीके की तरफ से फाइल की गई पिटीशन में यह नहीं बताया गया था कि मीटिंग में कितने लोग शामिल होंगे और यह पिटीशन इवेंट की तारीख से 4 हफ्ते पहले फाइल की जानी चाहिए.

ये भी पढ़ें- करूर भगदड़ केस: CBI की टीम ने वीडियो साक्ष्य के संबंध में TVK अधिकारियों से की पूछताछ

