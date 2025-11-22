ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: कांचीपुरम जिले में कल होगी विजय की जनसभा, क्यूआर कोड से होगी एंट्री

टीवीके के प्रमुख थलपति विजय (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

चेन्नई: टीवीके के प्रमुख थलपति विजय ने घोषणा की है कि उनकी पब्लिक मीटिंग कल कांचीपुरम जिले में होगी. 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए जहां सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, वहीं टीवीके पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वह हर हफ्ते शनिवार को प्रचार करेगी. इसके मुताबिक जब 3 फेज के प्रचार हुए तो 27 सितंबर को करूर में प्रचार के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई. इस वजह से पार्टी का प्रचार कुछ समय के लिए रोक दिया गया. पार्टी नेता विजय इस घटना के बाद लगभग एक महीने से बाहर नहीं निकले अब उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को उनसे मिलने के लिए महाबलीपुरम बुलाया. इसके बाद वह फिर से अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और पार्टी की जनरल कमेटी की मीटिंग भी की. उन्होंने यह भी घोषणा की कि टीवीके का राजनीतिक सफर फिर से शुरू होगा और कहा कि पब्लिक मीटिंग की तैयारी की जा रही है.