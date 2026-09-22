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बॉम्बे हाई कोर्ट की विजय माल्या को सख्त चेतावनी: 'सोशल मीडिया पर कोर्ट के दस्तावेज पोस्ट करना तुरंत बंद करें'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट के दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करने पर चेतावनी दी है.

Vijay Mallya
विजय माल्या. (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 10:24 PM IST

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मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को चेतावनी दी कि जब तक उनका मामला अदालत में पेंडिंग है, तब तक वे सोशल मीडिया पर कोर्ट से जुड़े दस्तावेज पोस्ट न करें. सुनवाई के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या द्वारा एजेंसी के हलफनामे को सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर कड़ा ऐतराज जताया. ईडी ने दलील दी कि कोर्ट द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा करने से पहले ही ऐसा करना कोर्ट की अवमानना के बराबर है.

इस बात का संज्ञान लेते हुए, हाई कोर्ट ने माल्या के वकीलों को निर्देश दिया कि वे यह संदेश माल्या तक पहुंचा दें. अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसी हरकतें तुरंत बंद होनी चाहिए, अन्यथा कोर्ट उचित आदेश जारी करने के लिए मजबूर होगा. इसके साथ ही, कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को भी निर्देश दिया कि वह इस मामले में ईडी द्वारा किए गए खुलासों को ध्यान में रखते हुए एक हलफनामा दायर करे.

माल्या ने ब्रिटेन (UK) की एक अदालत में चल रही कानूनी कार्यवाही का हवाला देते हुए भारत लौटने में असमर्थता जताई है. उनकी ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी गई कि जब तक यूके में चल रही कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें वहां से जाने की अनुमति नहीं है. इस बात को स्वीकार करते हुए, हाई कोर्ट ने पहले माल्या को इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया था और केंद्र सरकार को इस पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट के निर्देश क्या हैं?

माल्या का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि माल्या वर्तमान में लंदन में हैं. उन्होंने कहा कि वे यह नहीं बता सकते कि माल्या भारत कब लौटेंगे, क्योंकि उनसे जुड़े कानूनी मामले अभी भी यूके में पेंडिंग हैं. यूके की अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि जब तक उन मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे देश न छोड़ें.

देसाई ने हाई कोर्ट को स्पष्ट किया कि हालांकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इन परिस्थितियों के कारण माल्या वर्तमान में लौटने में असमर्थ हैं.

इस बीच, ईडी भारत में माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है. इन संपत्तियों की बिक्री के जरिए बैंकों के बकाया लोन की रकम वसूलने के प्रयास चल रहे हैं, और जांच एजेंसी समय-समय पर इस प्रक्रिया के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करती रहती है. इंग्लैंड भाग चुके माल्या अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद को बेकसूर बताते रहते हैं.

माल्या को भारत वापस लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में

भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपये का कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग चुके माल्या को यूके से भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया वर्तमान में अपने अंतिम चरण में है. नतीजतन, इस बात की संभावना है कि वे यूके की अदालतों में इस कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सकते हैं. इसलिए, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से इस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, माल्या के वकील देसाई ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ऐसे मामलों के लिए आरोपी का देश में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ सकती है. इसका विरोध करते हुए, सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि भगोड़े विजय माल्या को पहले भारत लौटना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे उनके वापस आते ही तुरंत उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार हैं. माल्या को यहां आना चाहिए और इस मामले पर बात करनी चाहिए.

केंद्र सरकार का रुख क्या है?

नए कानून के तहत, 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किए गए व्यक्ति की संपत्तियों को तुरंत जब्त करने का प्रावधान है. किसी व्यक्ति को तब 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' नामित किया जाता है जब कथित अपराध के संबंध में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका हो. ये लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग जाते हैं और बाद में देश लौटने से कतराते हैं. ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए ही यह नया कानून बनाया गया था.

ईडी ने हाई कोर्ट से माल्या की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है. ईडी ने दलील दी कि यह कानून वास्तव में खुद जांच एजेंसी पर ही प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इसके तहत की जाने वाली हर कार्रवाई के लिए अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य होता है.

माल्या ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) अधिनियम की धारा 12(8) को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है. उन्होंने याचिका में आगे यह तर्क दिया है कि यह कानून मनमाना है क्योंकि इसमें बरी होने की स्थिति में जब्त की गई संपत्ति को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है.

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने अदालत का ध्यान धारा 12 की उप-धारा (9) की ओर आकर्षित किया, जो विशेष अदालत द्वारा यह तय किए जाने पर कि आरोपी भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है, संपत्तियों को वापस लौटाने की अनुमति देती है.

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