राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में निकले सम्राट चौधरी

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय में की, जिसमें तीन प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे राज भवन गए, जहां कैबिनेट में 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा.

नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में निकले : राजभवन से जब सीएम नीतीश कुमार निकले तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे. आगे में विजय कुमार चौधरी बैठे हुए थे. जिस प्रकार से तीनों एक साथ गाड़ी में निकले उसने काफी कुछ बता दिया. इस बार भी बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी कद्दावर पोस्ट पर रहने वाले हैं.

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

''आज कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है. यह बात अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है.''- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार

तीन प्रस्तावों पर लगी है मुहर : जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कैबिनेट में आज तीन प्रस्ताव पास कराए गए हैं. पहला 19 नवंबर की तिथि से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास कराया गया है. दूसरा बिहार सरकार के कर्मचारियों और पदाधिकारी जिन्होंने सकारात्मक सहयोग किया है. सरकार चलाने में सरकार की योजनाओं को लागू करने में उनकी सहाना की गई है. तीसरा प्रस्ताव एनडीए की प्रचंड जीत के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है.