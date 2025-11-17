ETV Bharat / bharat

राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में निकले सम्राट चौधरी

बिहार में नयी सरकार के गठन को लेकर तैयारी चल रही है. मुख्यमंत्री ने 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव राज्यपाल को सौंपा.

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय में की, जिसमें तीन प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे राज भवन गए, जहां कैबिनेट में 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा.

नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में निकले : राजभवन से जब सीएम नीतीश कुमार निकले तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे. आगे में विजय कुमार चौधरी बैठे हुए थे. जिस प्रकार से तीनों एक साथ गाड़ी में निकले उसने काफी कुछ बता दिया. इस बार भी बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी कद्दावर पोस्ट पर रहने वाले हैं.

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

''आज कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है. यह बात अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है.''- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार

तीन प्रस्तावों पर लगी है मुहर : जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कैबिनेट में आज तीन प्रस्ताव पास कराए गए हैं. पहला 19 नवंबर की तिथि से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास कराया गया है. दूसरा बिहार सरकार के कर्मचारियों और पदाधिकारी जिन्होंने सकारात्मक सहयोग किया है. सरकार चलाने में सरकार की योजनाओं को लागू करने में उनकी सहाना की गई है. तीसरा प्रस्ताव एनडीए की प्रचंड जीत के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है.

विजय कुमार चौधरी का बयान (ETV Bharat)

''एनडीए ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन दिया है. इसके लिए मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है.''- विजय चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री

19 नवंबर को मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे! : विजय चौधरी ने इसके अलावा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया. बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा नहीं दिया है. अब 19 नवंबर को ही मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि उसी दिन से विधानसभा भंग हो रहा है. उसी दिन सरकार बनाने का दावा भी करेंगे.

गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह : मिल रही जानकारी के मुताबिक, अगले दिन 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए गांधी मैदान में तैयारी भी शुरू हो गई है. उससे पहले मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा उस पर लगातार चर्चा भी हो रही है. उसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें :-

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, बोले विजय सिन्हा - 'हर बिहारी को गर्व होगा'

'अभी तो CM बनाएगी लेकिन उसके बाद हिंदुत्ववादियों का राज कायम हो जाएगा', नीतीश को पुराने दोस्त ने किया आगाह

नीतीश के नाम पर नहीं लगी मुहर, अब इस दिन NDA की बैठक

TAGGED:

नीतीश कुमार
VIJAY CHOUDHARY
SAMRAT CHOUDHARY
सम्राट चौधरी
BIHAR ELECTION 2025
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

मुश्किल से बचा नेता प्रतिपक्ष का पद, RJD को मिली 2010 जैसी करारी शिकस्त

एक बार फिर साबित हुआ नीतीश के नालंदा में नहीं कर सकता कोई सेंधमारी, 7-0 से NDA ने जमाया कब्जा

पटना के 14 विधानसभा सीट के नतीजे: NDA का दिखा 'दम', जानें किसने जीतीं कितनी सीट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.