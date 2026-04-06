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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: विजय ने चेन्नई कैंपेन किया कैंसिल, बताई यह वजह

पुलिस की समय-सीमा की वजह से विजय ने चेन्नई कैंपेन कैंसिल कर दिया.

Vijay Cancels Chennai Campaign
एक्टर से नेता बने विजय (फाइल फोटो) (ETV Bharat Tamil Nadu Desk)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 11:43 AM IST

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चेन्नई: एक्टर से नेता बने विजय ने सोमवार को पुलिस की समय की पाबंदी का हवाला देते हुए विल्लीवक्कम और टी. नगर समेत चेन्नई के खास चुनाव क्षेत्रों में अपना तय चुनाव प्रचार रद्द कर दिया. पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी.

कैंपेन रद्द
तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कैंपेन स्लॉट के लिए परमिशन मांगी थी.

विल्लीवाक्कम में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

टी. नगर में दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

हालांकि पुलिस ने कथित तौर पर सिर्फ इनके लिए परमिशन दी-

विल्लीवाक्कम में दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

टी. नगर में दोपहर 2:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि कम समय की वजह से विजय के लिए भारी भीड़ के बीच एक जगह से दूसरी जगह जाना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन हो गया, जिससे प्रोग्राम कैंसिल हो गया.

बैकग्राउंड
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में तीन हफ़्ते से भी कम समय बचा है, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरे राज्य में कैंपेन तेज़ कर दिया है. चुनावी मैदान में अपनी शुरुआत करते हुए, विजय की टीवीके ने सभी 234 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और खुद को डीएमके और एआईएडीएमके के साथ एक बड़ा दावेदार बना लिया है. विजय खुद पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली (ईस्ट) सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और हाल के हफ़्तों में तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक्टिव रूप से कैंपेन कर रहे हैं.

पिछले कैंपेन की चुनौतियां
पिछले हफ़्ते विजय ने पेरम्बूर और कोलाथुर में रैलियों को संबोधित किया लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ और समय की कमी के कारण विल्लीवक्कम नहीं पहुँच सके. पार्टी के कार्यकर्ता आधव अर्जुन ने भी कोलाथुर कैंपेन के दौरान पुलिस के अपर्याप्त इंतज़ाम का आरोप लगाया था.

कैंसल करने का कारण
सूत्रों ने बताया कि पुलिस की नई परमिशन, जिसके तहत विजय को विल्लीवक्कम और टी. नगर के बीच एक घंटे के कम समय में यात्रा करनी थी, उम्मीद के मुताबिक भीड़ को देखते हुए व्यावहारिक नहीं था. इस वजह से टीवीके नेता ने सीमित शेड्यूल पर नाराजगी जताते हुए दिन का कैंपेन रद्द करने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: विजय पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, TVK उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

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