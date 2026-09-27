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केरल: GST जॉइंट कमिश्नर के यहां विजिलेंस का छापा, 14 लाख कैश और US डॉलर जब्त

विजिलेंस की तैयार की गई शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी कमिश्नर ने लगभग 2.89 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी संपत्ति जमा की.

Vigilance Raids Kochi GST officer
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 10:52 AM IST

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एर्नाकुलम: विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) ने जीएसटी (GST) डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी से जुड़े बड़े वित्तिय गड़बड़ी और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले के बाद अचानक छापा मारा. विजिलेंस टीम ने एर्नाकुलम के थेवरा जीएसटी कॉम्प्लेक्स में चल रहे स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिस के जॉइंट कमिश्नर प्रजानी राजन के घर और ऑफिस पर छापा मारा. जांच टीम ने 14.10 लाख रुपये और 788 अमेरिकी डॉलर की बिना हिसाब की नकदी जब्त की.

जांच करने वाले अधिकारियों के मुताबिक यह हाई-प्रोफाइल रेड 'प्रोजेक्ट जीरो' के तहत की गई थी, जो एक खास एंटी-करप्शन पहल है जिसे ऊंचे पद वाले सरकारी कर्मचारियों के बीच गैर-कानूनी पैसा जमा करने और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए बनाया गया है.

जब रेड चल रही थी तो कुछ शामिल लोगों ने घर के एक कमरे में छिपाकर रखे कैश को चुपके से बाहर निकालने की कोशिश की. हालांकि विजिलेंस अधिकारियों ने समय पर पता लगाकर इस कोशिश को नाकाम कर दिया. विजिलेंस की शुरुआती जांच के दौरान अधिकारी के गैर-कानूनी तरीके से पैसा जमा करने के बारे में चौंकाने वाली बातें पहले ही सामने आ चुकी थी.

वीएसीबी ने कहा कि बिना हिसाब-किताब वाले 14.10 लाख कैश, 788 अमेरिकी डॉलर और जरूरी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड सहित सभी जब्त सामान को सर्टिफाइड एंडोर्समेंट के साथ मुवत्तुपुझा विजिलेंस कोर्ट में ऑफिशियली जमा किया जाएगा.

विजिलेंस ने पाया कि 2014 से 2024 के बीच अपने दस साल के सर्विस पीरियड के दौरान प्रजानी राजन ने अपनी कानूनी तौर पर पता इनकम के सोर्स से लगभग 63 परसेंट ज़्यादा इनकम जमा की. विजिलेंस की तैयार की गई शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने लगभग 2.89 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी संपत्ति जमा की. इसलिए अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया.

शनिवार सुबह करीब 7:45 बजे शुरू हुई यह रेड रात 9:15 बजे तक चली. करीब 13 घंटे तक चली यह बड़ी तलाशी एक साथ तीन अलग-अलग जगहों पर की गई. विजिलेंस टीम ने थेवारा में जीएसटी कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर जॉइंट कमिश्नर के ऑफिस केबिन, कनयन्नूर तालुक के पचलम में एरट्टाकुलंगरा रोड पर उनके 'प्रजानी विलास' नाम के घर और पचलम इलाके में उनकी एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जांच की.

अधिकारियों ने मामले से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स और वित्तिय सबूत इकट्ठा करने के लिए मुवत्तुपुझा विजिलेंस कोर्ट से जारी सर्च वारंट के आधार पर प्रोसेस को कोऑर्डिनेट किया. जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि रेड के दौरान जब्त किए गए पैसे, फॉरेन करेंसी, दूसरे जरूरी टाइटल डीड और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाइड एंडोर्समेंट के साथ मुवत्तुपुझा विजिलेंस कोर्ट में जमा किया जाएगा. विजिलेंस ने आने वाले दिनों में अधिकारी के बैंक अकाउंट्स और उससे जुड़े एसेट्स पर फोकस करते हुए और डिटेल्ड जांच करने का फैसला किया है.

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