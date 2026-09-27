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केरल: GST जॉइंट कमिश्नर के यहां विजिलेंस का छापा, 14 लाख कैश और US डॉलर जब्त

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) ने जीएसटी (GST) डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी से जुड़े बड़े वित्तिय गड़बड़ी और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले के बाद अचानक छापा मारा. विजिलेंस टीम ने एर्नाकुलम के थेवरा जीएसटी कॉम्प्लेक्स में चल रहे स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिस के जॉइंट कमिश्नर प्रजानी राजन के घर और ऑफिस पर छापा मारा. जांच टीम ने 14.10 लाख रुपये और 788 अमेरिकी डॉलर की बिना हिसाब की नकदी जब्त की.

जांच करने वाले अधिकारियों के मुताबिक यह हाई-प्रोफाइल रेड 'प्रोजेक्ट जीरो' के तहत की गई थी, जो एक खास एंटी-करप्शन पहल है जिसे ऊंचे पद वाले सरकारी कर्मचारियों के बीच गैर-कानूनी पैसा जमा करने और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए बनाया गया है. जब रेड चल रही थी तो कुछ शामिल लोगों ने घर के एक कमरे में छिपाकर रखे कैश को चुपके से बाहर निकालने की कोशिश की. हालांकि विजिलेंस अधिकारियों ने समय पर पता लगाकर इस कोशिश को नाकाम कर दिया. विजिलेंस की शुरुआती जांच के दौरान अधिकारी के गैर-कानूनी तरीके से पैसा जमा करने के बारे में चौंकाने वाली बातें पहले ही सामने आ चुकी थी. वीएसीबी ने कहा कि बिना हिसाब-किताब वाले 14.10 लाख कैश, 788 अमेरिकी डॉलर और जरूरी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड सहित सभी जब्त सामान को सर्टिफाइड एंडोर्समेंट के साथ मुवत्तुपुझा विजिलेंस कोर्ट में ऑफिशियली जमा किया जाएगा.