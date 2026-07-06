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पार्कों में नशे पर पहरा: दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट के बाद नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं बलजीत सिंह राणा

दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट के बाद पार्कों में 'नशे पर पहरा' दे रहे हैं बलजीत सिंह राणा..., पढ़ें धनंजय वर्मा की ये रिपोर्ट.

नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे बलजीत सिंह राणा
नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे बलजीत सिंह राणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 10:59 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जिन हरे-भरे पार्कों में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं. जहां बुजुर्गों के अट्टहास होने चाहिए थे. वहां शाम ढलते ही नशे का सन्नाटा पसरने लगता था. नशे के सौदागरों के खौफ से महिलाएं और बच्चे इन पार्कों की तरफ जाने से भी डरते हैं. यह देश की राजधानी के कई पार्कों की कड़वी हकीकत थी. लेकिन अब दिल्ली के इन पार्कों की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है. इस बदलाव के पीछे दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह राणा का अटूट जज्बा है, जो दिल्ली पुलिस के 'ऑपरेशन विमुक्त' के साथ मिलकर राजधानी के पार्कों को नशामुक्त करने के एक बड़े मिशन पर निकल पड़े हैं. आइए जानते हैं, कैसे वह राजधानी के पार्कों में नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं...

बलजीत सिंह राणा बतातें हैं कि एक दिन वो पार्क में टहलने गए, तो देखा कि जिस बेंच पर बुजुर्गों को बैठना चाहिए था, वहां कुछ लड़के नशे में धुत्त होकर हुड़दंग कर रहे हैं. बच्चे, महिलाएं उस रास्ते से गुजरने में डर रही थीं. उसी दिन उन्होंने अपने टहलने के समय को 'पहरे' में बदल दिया. वह रोज सुबह और शाम पार्कों में जाकर लोगों को समझाते हैं कि नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि परिवार और भविष्य के लिए भी नुकसानदायक है.

दिल्ली में नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम, देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में बलजीत सिंह राणा बताते हैं कि पार्कों में लगातार जागरूकता और निगरानी से स्थिति में काफी सुधार हुआ है. इन समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए राणा दिल्ली पुलिस के विशेष अभियान 'ऑपरेशन विमुक्त' में भी सहयोग कर रहे हैं. 'ऑपरेशन विमुक्त' का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पार्कों को नशे के सौदागरों के खौफ से मुक्त कर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना है.

दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर बलजीत सिंह राणा
दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर बलजीत सिंह राणा (ETV Bharat)

पश्चिमी दिल्ली से शुरू हुई इस पहल के तहत स्थानीय युवाओं को 'पार्क मित्र' बनाया गया, जो पुलिस के साथ समन्वय कर पार्कों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं. अगर कोई व्यक्ति पार्क में शराब पीते, नशा करते या अवैध गतिविधियों में शामिल दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाती है. पुलिस का दावा है कि कई इलाकों में इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिला है.

क्या है 'ऑपरेशन विमुक्त' ?
क्या है 'ऑपरेशन विमुक्त' ? (ETV Bharat)

नशा करने वालों की शुरू की काउंसलिंग तो दिखा बदलाव

बलजीत सिंह राणा ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र के कई पार्कों में उन्होंने स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर ब्रीफिंग की. जहां पहले पार्कों में शराब व ड्रग्स का सेवन खुलेआम होता था, वहां अब रोक लगी है. अगर कोई युवक शराब पीता हुआ मिल भी जाता है तो उसे समझाया जाता है. उन्होंने बताया कि तालकटोरा गार्डन, नेहरू पार्क और सेंट्रल पार्क जैसे इलाकों में भी पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी सुधार हुआ है.

"अब हम शाम 6 से 9 बजे तक केवल टहलते नहीं हैं, हम पहरा देते हैं. जहां अंधेरा होता है, वहां पुलिस को लाइट लगवाने के लिए कहते हैं. जहां नशेड़ी जमा होते हैं, वहां 'विमुक्त चौपाल' लगाकर युवाओं को समझाते हैं. आज उसी पार्क में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं."- बलजीत सिंह राणा

लोग बोले अभी और सुधार की जरूरत

लक्ष्मी नगर के स्कूल ब्लॉक के स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. स्कूल ब्लॉक काली मंदिर के पास रहने वाली निकिता ने बताया कि पार्क में कुछ लोग अभी भी धूम्रपान करते हैं. वह आपस में गाली-गलौज करते हैं, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि परिवार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में लाते हैं, इसलिए माहौल सुरक्षित व साफ-सुथरा होना चाहिए.

'ऑपरेशन विमुक्त' कैसे करता है काम
'ऑपरेशन विमुक्त' कैसे करता है काम (ETV Bharat)

इसी इलाके की रहने वाली भावना कुमारी ने कहा कि शाम के समय पार्कों में कुछ युवक सिगरेट पीते दिखाई देते हैं, जिससे महिलाओं व परिवारों को असहज महसूस होता है. उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से कुछ सुधार जरूर आया है, लेकिन निगरानी और बढ़ाने की जरूरत है, जिससे महिलाएं और बच्चे बिना डर पार्कों में घूम सकें.

'ऑपरेशन विमुक्त'का मुख्य लक्ष्य
'ऑपरेशन विमुक्त'का मुख्य लक्ष्य (ETV Bharat)

क्या है 'ऑपरेशन विमुक्त' ?

'ऑपरेशन विमुक्त' दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के रिहायशी इलाकों के पार्कों को नशे की लत, असामाजिक तत्वों और अपराध की गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त कराना है. ताकि वहां एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाया जा सके.

इस अभियान की मुख्य बातें

  • "सेव पार्क्स सेव लाइव्स" (Save Parks Save Lives) के संकल्प के साथ पार्कों को सुरक्षित और परिवारों के अनुकूल बनाना
  • स्थानीय नागरिकों को 'पार्क मित्र' (Park Mitra) के रूप में जोड़कर पार्कों की सुरक्षा और निगरानी में पुलिस की मदद करना
  • पार्कों में डेरा डाले हुए नशेड़ियों, ड्रग्स सप्लायर्स और अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना.
दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर बलजीत सिंह राणा
दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर बलजीत सिंह राणा (ETV Bharat)

जारी है नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान

दिल्ली पुलिस सिर्फ पार्कों की निगरानी तक ही सीमित नहीं है. युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा नॉट कूल समेत अन्य अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं, ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन कवच के जरिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के डीसीपी राहूल अलवालिया का कहना है कि केवल कार्रवाई से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि समाज की भागीदारी भी जरूरी है. यही वजह है कि स्थानीय लोगों, आरडब्ल्यूए और युवाओं को अभियान का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस का मानना है कि यदि हर मोहल्ले के लोग अपने आसपास के पार्कों पर नजर रखें और सूचना तंत्र मजबूत करें तो पार्कों को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकता है.

बलजीत सिंह राणा के बारे में, जानिए
बलजीत सिंह राणा के बारे में, जानिए (ETV Bharat)

13 साल तक निशुल्क सेवा, अब समाज सेवा में जुटे

हरियाणा के सोनीपत निवासी बलजीत सिंह राणा वर्ष 1972 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे. वर्ष 1998 के बाद उन्होंने बिना छुट्टी लगातार ड्यूटी कर अपनी कार्यशैली और अनुभव से पहचान बनाई. वर्ष 2012 में सब इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी सेवाओं को देखते हुए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने उन्हें पार्लियामेंट थाना में Honorary Consultant के तौर पर नियुक्त किया.

बलजीत सिंह राणा के बारे में, जानिए
बलजीत सिंह राणा के बारे में, जानिए (ETV Bharat)

वीआईपी ड्यूटी और डिप्लॉयमेंट में अनुभव होने के कारण उन्होंने 13 वर्षों तक दिल्ली पुलिस को निशुल्क सेवाएं दीं. वर्ष 2025 से वह नशा विरोधी जागरूकता अभियान चला रहे हैं. वह पार्कों में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते हैं और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील करते हैं. पत्नी सुशीला देवी के निधन के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया. बलजीत राणा को 2001 और 2012 में राष्ट्रपति मेडल, 2015 में दिल्ली पुलिस का एक्सीलेंस अवॉर्ड मिल चुका है.

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