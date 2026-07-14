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सस्ता सफर, आसान वीजा और शानदार बीच... जानिए क्या है भारतीयों के वियतनाम की ओर खिंचे चले जाने की असली वजह!

इसके अलावा, 90 दिनों तक रुकने की अनुमति देने वाली और बार-बार आने-जाने (मल्टीपल एंट्री) की सुविधा देने वाली ई-वीजा नीति वियतनाम को क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है.

वियतनाम की उदार वीजा नीति (जिसमें लंबी अवधि का मल्टीपल-एंट्री ई-वीजा शामिल है) ने भारतीय पर्यटकों के लिए सभी बाधाएं दूर कर दी हैं. इससे लोग केवल योजना बनाने के बजाय तेजी से बुकिंग करा रहे हैं. इसके साथ ही, अमीर पर्यटकों, डिजिटल नोमैड्स (कहीं से भी ऑनलाइन काम करने वाले लोग) और बार-बार आने वाले यात्रियों को लुभाने के लिए लंबी अवधि के वीजा देने पर भी चर्चा चल रही है.

इसके जरिए उन्होंने भारत के अलग-अलग तरह के यात्रियों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया. वियतनाम की इस लोकप्रियता की बड़ी वजह हवाई कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है. खास तौर पर 'लॉन्ग थान इंटरनेशनल एयरपोर्ट' अहम भूमिका निभा रहा है.

भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वियतनाम के लिए भारत सबसे तेजी से उभरते हुए बड़े पर्यटक बाजारों में से एक बन गया है. 'ओटीएम मुंबई 2026' (OTM Mumbai 2026) जैसे बड़े ट्रैवल शो में, वियतनामी पर्यटन कंपनियों ने भारतीय ट्रैवल एजेंसियों के सामने वियतनाम की छुट्टियों, बिजनेस ट्रिप्स (MICE), शादियों और बीच टूरिज्म (समुद्र तट पर्यटन) को बढ़ावा दिया.

वियतनाम आने वाले विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत इस समय शीर्ष 10 देशों की सूची में छठे स्थान पर है. 2026 के पहले चार महीनों में, वियतनाम ने 324,394 भारतीय पर्यटकों का स्वागत किया, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 59.1% अधिक है. अकेले यात्रा करने वाले (सोलो ट्रैवलर्स) भारतीयों के लिए वियतनाम को छह सबसे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय स्थलों में शामिल किया गया था.

इस भीषण हादसे के बीच, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर पिछले कुछ समय से वियतनाम भारतीय सैलानियों के लिए आकर्षण का इतना बड़ा केंद्र कैसे बना हुआ है? क्यों अचानक हजारों की संख्या में भारतीय, अकेले या फिर हनीमून कपल्स इस देश का रुख कर रहे हैं? आइए समझते हैं कि कैसे वियतनाम भारतीयों के लिए सबसे तेजी से बढ़ता पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन बन चुका है.

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास 11 जुलाई 2026 को एक दर्दनाक नाव हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई. भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि वियतनाम में एक नाव पलटने की घटना के मृतकों में से 10 तमिलनाडु के, तीन आंध्र प्रदेश के और दो केरल के रहने वाले थे. इस दुखद घटना ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वियतनाम को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

तेजी से फैल रहा डायरेक्ट फ्लाइट्स का नेटवर्क इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है. नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद को हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, दा नांग या फु क्वोक से जोड़ने वाले हवाई मार्गों ने यात्रा के समय को घटाकर केवल 4-5 घंटे कर दिया है.

भारतीय महानगरों और टियर-2 शहरों से सीधी उड़ानों का विकल्प लगातार बढ़ रहा है. फुल-सर्विस और बजट एयरलाइंस (लो-कॉस्ट कैरियर्स) दोनों ही ये उड़ानें दे रही हैं, जिससे वियतनाम पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. टूर ऑपरेटर्स के लिए यात्रा का समय भी काफी कम हो गया है.

पैसे की सही कीमत

वियतनाम में रोजाना की यात्रा का खर्च दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में 40 से 60% तक कम है. यही वजह है कि यह देश बजट में यात्रा करने वाले परिवारों से लेकर लग्जरी छुट्टियां बिताने वाले ग्राहकों तक, हर किसी को पसंद आ रहा है.

सांस्कृतिक जुड़ाव

परिवार और मेहमाननवाज़ी को लेकर दोनों देशों के एक जैसे विचार हैं. इसके साथ ही, वियतनाम का खान-पान अब तेजी से भारतीय स्वाद के अनुकूल हो रहा है. ये दोनों बातें मिलकर भारतीय पर्यटकों को वियतनाम में अपनेपन और स्वागत का अहसास कराती हैं.

भारतीय पर्यटक क्यों बड़ी संख्या में फु क्वोक द्वीप जा रहे हैं

भारतीय यात्रियों के बीच फु क्वोक की लोकप्रियता की एक मुख्य वजह यहां की वीजा नीति है. यह द्वीप अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को (जिनमें भारतीय भी शामिल हैं) 30 दिनों के लिए वीजा से छूट देता है. शर्त बस इतनी है कि पर्यटक मुख्य वियतनाम से होकर आने के बजाय किसी अन्य देश से सीधे इस द्वीप पर पहुंचे हों.

एक द्वीप से दूसरे द्वीप की सैर, स्कूबा डाइविंग, सनसेट क्रूज और फिशिंग ट्रिप्स जैसी गतिविधियों के कारण बोट टूरिज्म, फु क्वोक की पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ बन गया है. यह द्वीप खूबसूरत 'आन थोई द्वीपसमूह' का प्रवेश द्वार है, जहां के दर्जनों छोटे द्वीपों तक केवल समुद्र के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है.

फु क्वोक भारतीय मीडिया में वियतनाम के सबसे चर्चित स्थलों में से एक बनकर उभरा है. इसे 'ट्रैवल डेली मीडिया', 'जीक्यू इंडिया' और 'ट्रैवल + लेज़र इंडिया' जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर खास जगह मिली है.

'अगोडा' द्वारा जारी और अक्टूबर में 'ट्रैवल डेली मीडिया' द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, फु क्वोक भारतीय यात्रियों के बीच सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले दस अंतरराष्ट्रीय हनीमून स्थलों की सूची में शामिल हो गया है. इस द्वीप की लोकप्रियता में आठ गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे इसने पहली बार टॉप टेन में जगह बनाई है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फु क्वोक ने 2024 में टॉप 10 से बाहर रहने के बाद, 2025 में सर्चिंग के मामले में लगभग 700% की भारी बढ़ोतरी के साथ छठा स्थान हासिल किया. यह दिखाता है कि भारतीय यात्री दक्षिण-पूर्व एशिया में नई और बजट के अनुकूल जगहों पर जाने को काफी पसंद कर रहे हैं.

फु क्वोक में शानदार ठहरने के लिए कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं. जिनमें बीचफ्रंट रिसॉर्ट्स (समुद्र तट पर बने रिसॉर्ट्स) और प्राइवेट पूल विला शामिल हैं. खास बात यह है कि ये मालदीव, फुकेत या बाली जैसे लोकप्रिय स्थलों की तुलना में काफी कम कीमतों पर मिल जाते हैं.

लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन्स का एक बेहतरीन विकल्प

भले ही थाईलैंड और बाली अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन फु क्वोक वैसी ही खूबसूरत वादियां और नजारे बिना किसी भीड़-भाड़ के देता है. फुकेत या बाली की तरह ही, यहां भी शानदार समुद्र तट, साफ पानी और रिसॉर्ट्स का अनुभव मिलता है. यह उन नवविवाहित जोड़ों और यात्रियों के लिए बहुत सही जगह है जो शांति और सुकून से छुट्टियां बिताना चाहते हैं.

अगोडा (Agoda) में भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर द्वीप समूह के कंट्री डायरेक्टर, गौरव मलिक ने कहा, "हनीमून कपल्स द्वारा की जाने वाली सबसे खास और यादगार यात्राओं में से एक होता है, और भारतीय यात्री अब उन जगहों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जहां रोमांस के साथ-साथ कुछ नया तलाशने का मौका भी मिले.

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