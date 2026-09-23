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वियतनाम से श्रीलंका जा रही फ्लाइट का 36 हजार फीट पर इंजन फेल, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

जब विमान काफी ऊंचाई पर थी उसी समय उसका एक इंजन फेल हो गया. ऐसे समय पायलट ने अपनी सूझबूझ से यात्रियों की जान बचाई.

Vietnam Srilanka Flight Emergency Landing in Chennai Airport
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 1:31 PM IST

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चेन्नई: वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी से श्रीलंका के कोलंबो जा रही वियतजेट एयरलाइंस की फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. इसके बाद विमान को चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. विमान में सवार सभी 152 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.

मंगलवार (22 सितंबर) शाम को वियतजेट एयर की फ्लाइट वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए निकली थी. फ़्लाइट में 143 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे.

विमान श्रीलंका की तरफ लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. कल रात चेन्नई के पास उड़ते समय एयरक्राफ्ट के एक इंजन में अचानक खराबी आ गई और वह काम करना बंद कर दिया. उड़ान जारी रखने के खतरे को भांपते हुए विमान पायलट ने सबसे पास के सही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया.

इसके बाद विमान के पायलट ने दिल्ली में अपनी एयरलाइन के हेडक्वार्टर के जरिए चेन्नई एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से संपर्क किया. उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांग. साथ ही सुरक्षित लैंडिंग के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने को कहा.

यह सूचना मिलते ही चेन्नई एयरपोर्ट कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने तुरंत एयरक्राफ्ट की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए. इसके बाद रात करीब 10:30 बजे उन्होंने फ्लाइट को लैंड करने की इजाजत दे दी.

एयरक्राफ्ट चेन्नई एयरपोर्ट पर रात 10:40 बजे सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ. इसके साथ ही एयरपोर्ट कंट्रोल रूम के अधिकारियों, वियतजेट एयर के पायलटों और बाकी सभी लोगों ने राहत की सांस ली. विमान के सभी यात्रियों को एयरपोर्ट लाउंज में ठहराया गया, जहां उन्हें पीने का पानी और स्नैक्स देने का इंतजाम किया गया. इस बीच एयरक्राफ्ट इंजीनियरों की एक टीम खराब इंजन को ठीक करने में लगी रही.

जब विमान में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने की घोषणा हुई. यहां विमान के पायलटों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा खतरा टल गया. उन्होंने समय रहते विमान में आई खराबी को पकड़ लिया और नजदीक के एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला किया.

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वियतनाम से श्रीलंका फ्लाइट
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वियतजेट एयरलाइंस का इंजन फेल
वियतजेट एयरलाइंस इमरजेंसी लैंडिंग
FLIGHT EMERGENCY LANDING

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