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वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम PM मोदी के न्योते पर भारत दौरे पर आएंगे

वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी के जनरल सेक्रेटरी, लाम के साथ एक हाई-लेवल डेलीगेशन भी आएगा जिसमें वियतनाम सरकार के कई मिनिस्टर और सीनियर अधिकारी शामिल होंगे. विजिटिंग डिग्निटरी के साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी जाएगा. इस साल अप्रैल में वियतनाम के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद यह लाम का भारत का पहला राजकीय यात्रा होगा.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 5-7 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर आएंगे, विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में यह जानकारी दी.

बयान के मुताबिक, 6 मई को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंध के साथ-साथ आपसी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर भी बड़ी बातचीत करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो लाम से मीटिंग करेंगी. अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्ति के भी लाम से मिलने की उम्मीद है. वह अपने इंडिया विजिट के दौरान बोधगया और मुंबई भी जाएंगे.

भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता से जुड़े रिश्ते हैं, जो पिछले कुछ सालों में लगातार और गहरे हुए हैं. लाम का यह दौरा ऐसे खास मौके पर हो रहा है जब दोनों देश 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान तय हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने पर सहमति जता रहे हैं.

बयान में कहा गया है कि नेताओं के बीच बातचीत से मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों को नई रफ़्तार मिलने और भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है. इससे पहले 7 अप्रैल को पीएम मोदी ने तो लाम को वियतनाम का प्रेसिडेंट चुने जाने पर बधाई दी थी और भरोसा जताया था कि उनके नेतृत्व में नई दिल्ली और हनोई के बीच रिश्ते और गहरे होंगे.

पीएम मोदी ने भारत और वियतनाम के बीच पुरानी दोस्ती पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करने का वादा किया. तो लाम को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के प्रेसिडेंट चुने जाने पर उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा,' मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी लीडरशिप में हमारे दोनों देशों के बीच पुरानी दोस्ती और मजबूत होती जाएगी. मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.'