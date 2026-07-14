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महाराष्ट्र: वियतनाम नाव हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के शव मुंबई लाए गए

वियतनाम फु क्वोक आइलैंड के पास 11 जुलाई को 32 भारतीय टूरिस्ट, चार लोकल क्रू मेंबर को ले जा रही एक स्पीडबोट पलट गई थी.

Vietnam boat tragedy
वियतनाम नाव हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के शव मुंबई पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 8:13 AM IST

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Updated : July 14, 2026 at 8:20 AM IST

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मुंबई: वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास हुए दुखद नाव हादसे में मारे गए सभी 15 भारतीय टूरिस्टों के शव बीती रात मुंबई लाये गए. शवों को वियतनाम एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट (VN 979) से रात 9:19 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया.

मंगलवार को शवों को उनके संबंधित दक्षिणी राज्यों में ले जाया जाएगा और खास सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा. मंगलवार को शवों को दक्षिणी राज्यों में भेजा जाएगा. वियतनाम से लाए गए 15 शवों को डोमेस्टिक फ्लाइट्स के जरिए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा. 15 पीड़ितों में से 10 तमिलनाडु से, दो केरल से और तीन आंध्र प्रदेश से है. (इनमें दो महिलाएं शामिल हैं).

वियतनाम से फ्लाइट के आने से पहले आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी. आंध्र प्रदेश के तीन शवों को अपने के बाद टीम सुबह 5:45 एयर इंडिया की फ्लाइट से हैदराबाद के लिए रवाना हुई. इसके बाद सुबह करीब 7:10 बजे, हैदराबाद से एम्बुलेंस से शवों को आंध्र प्रदेश में उनके अपने-अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा.

पीड़ित केरल के रहने वाले भी थे

केरल के कोट्टाराक्कारा के रहने वाले कपल– ए.सी. थॉमस (57) और उनकी पत्नी लोवेनी थॉमस (56) के बॉडी को सुबह करीब 6:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से तिरुवनंतपुरम भेजा गया. एयरपोर्ट से उन्हें एक स्पेशल एम्बुलेंस में उनके घर ले जाया जाएगा.

तमिलनाडु के 10 लोगों के शव चेन्नई और कोयंबटूर भेजे गए

चेन्नई जाने वाले चार लोगों में से, दो लोगों के शव आज सुबह मुंबई से भेजे गए. बाकी दो के शवों को ले जाने वाली दूसरी फ्लाइट भी मुंबई से रवाना होने वाली है. इसके बाद बाकी छह लोगों के शव तीन फ्लाइट से कोयंबटूर भेजे जाएंगे. एयरपोर्ट से शव उनके अपने-अपने होमटाउन में परिवारों को सौंप दिए जाएंगे.

भारत सरकार ने किए इंतजाम

भारत सरकार और वियतनाम में भारतीय एम्बेसी ने 11 जुलाई को हुई इस दुखद घटना में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए तेजी से काम किया. देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर जरूरी कस्टम और इमिग्रेशन फॉर्मैलिटीज पूरी होने के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके अपने-अपने राज्यों में ले जाने का प्रोसेस शुरू किया गया.

हादसे की जानकारी

11 जुलाई को वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास 32 भारतीय टूरिस्ट और चार लोकल क्रू मेंबर को ले जा रही एक स्पीडबोट पलट गई. 16 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया और वे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भारत लौट आए हैं, जबकि एक टूरिस्ट की हालत अभी भी गंभीर है. लावा इंटरनेशनल ने पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि बोट ऑपरेटर को कस्टडी में ले लिया गया है और घटना की पूरी जांच चल रही है.

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Last Updated : July 14, 2026 at 8:20 AM IST

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