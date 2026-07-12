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वियतनाम नाव हादसा: मृतक राजन का दोस्त रोते हुए बोला- तैरना जानता था फिर भी डूब गया

वियतनाम में हुए नाव हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों में तमिलनाडु के 10 लोग थे. इनमें से 3 लोग त्रिची के थे.

Vietnam boat accident Trichy deceased Alagurajan Sivasamy reletives and frieds mourn
अलगु राजन शिवसामी के शोक संतप्त परिवार के सदस्य (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
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त्रिची (तमिलनाडु): वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए त्रिची के अलगु राजन शिवसामी के परिवार और दोस्त उनकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दुखी हैं. राजन के दोस्त ने कहा कि उसने हादसे वाले दिन उससे फोन पर बात की थी. दोस्त ने रोते हुए कहा कि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि राजन तैरना जानने के बावजूद डूब गया.

शनिवार को वियतनाम के फु क्वोक आइलैंड के पास समुद्र में 32 भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई थी. इस हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, जिसमें तमिलनाडु के 10 लोग शामिल थे. इनमें से 3 लोग त्रिची के हैं, उनकी पहचान अलगु राजन (38), बालाजी (40) और शेख अब्दुल्ला (56) के रूप में हुई है. मृतकों के परिवार उनकी मौत की खबर सुनकर सदमे में हैं और दुखी हैं.

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अलगु राजन (ETV Bharat)

तीनों मृतक लावा कंपनी के कर्मचारी थे. यह हादसा तब हुआ जब वे कंपनी द्वारा आयोजित वियतनाम की एक ट्रिप पर थे.

हादसे के बाद, केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को जानकारी और जरूरी मदद देने के लिए कदम उठाए हैं. सरकार मृतकों के शवों को उनके घर पहुंचाने के लिए सारे इंतजाम कर रही है.

मृतक अलगु राजन के एक रिश्तेदार को उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. खबर सुनकर घर आए उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने दुख के साथ कहा कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि अलगु राजन की मौत हो गई है. राजन के ससुर थंगावेलु ने कहा, "अलगु राजन मेरे दामाद हैं. वह लावा मोबाइल कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. वह 8 जुलाई को सुबह त्रिची से दौरे के लिए निकले और वियतनाम चले गए. उन्होंने घटना वाले दिन सुबह फोन पर हमसे संपर्क भी किया था. लेकिन शाम को इतनी दुखद घटना घट गई. यह खबर सुनकर हम बेहद दुखी हैं."

मृतक राजन के दोस्त बालाजी ने कहा, "उन्हें वियतनाम की ट्रिप पर ले जाया गया क्योंकि हमने उस मोबाइल कंपनी में टारगेट पूरा कर लिया था जहां हम काम करते थे. यह बहुत दुख की बात है कि त्रिची के तीन लोगों की वहां एक नाव दुर्घटना में मौत हो गई."

एक और दोस्त, वीर पांडियन ने कहा, "अझगु राजन लावा मोबाइल कंपनी के तीन जिलों के इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे. उन्हें कंपनी की तरफ से वियतनाम ट्रिप पर ले जाया गया था क्योंकि उन्होंने पिछले तीन महीनों में सेल्स टारगेट पूरा कर लिया था. एक्सीडेंट वाले दिन उन्होंने मुझसे फोन पर बात भी की थी. उन्होंने कहा था कि वह सोमवार को वापस आएंगे और उनके आने के बाद हम मिलेंगे. हमें वियतनाम में बोट एक्सीडेंट में उनकी मौत के बारे में मीडिया से पता चला. उनकी मौत की खबर हमारे लिए बहुत दुख की बात है. मैं 25 साल से दोस्त हूं. उनके दो बेटे हैं. उन्होंने 2 महीने पहले ही घर बनाने के लिए लोन लिया था."

तमिलनाडु के मंत्री एस. रमेश ने परिवार से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं, और उनका शव वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाने का वादा किया. उन्होंने दुख के साथ कहा, "वह अच्छी तरह तैरना जानता था. लेकिन हमें नहीं पता कि नाव पलटने के बाद वह कैसे डूब गया."

रामनाथपुरम के सांसद के. नवास कनी (K. Navas Kani), जिन्होंने हादसे में मारे गए शेख अब्दुल्ला के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं, ने कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मृतकों के शवों को जल्द वापस लाने की अपील की है. केंद्र सरकार को दूतावास के जरिये मृतकों के शवों को जल्दी तमिलनाडु लाने की व्यवस्था करनी चाहिए. मैंने अपनी तरफ से दूतावास को ईमेल भेज दिया है."

यह भी पढ़ें- वियतनाम नाव हादसा, विजय ने तमिलनाडु के 10 पीड़ित परिवारों की मदद के लिए निर्देश दिए

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