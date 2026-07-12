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वियतनाम में नाव हादसा, सुरक्षित बचे लोगों ने सुनायी दर्दनाक आपबीती

वियतनाम कोस्ट गार्ड रीजन 4 कमांड के कर्मचारी फु क्वोक में हादस के बाद बचाए गए टूरिस्ट को ले जाते हुए. ( ANI )

अमरावती: वियतनाम के फु क्वोक आइलैंड के पास एक स्पीडबोट दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों में मातम छा गया. इस हादसे में कई लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के रहने वाले थे. हादस में बच निकले लोगों खौफनाक आपबीती सुनाई. कुछ लोगों ने इलाज में देरी और चालक की लापरवाही हादसे का कारण बताया.

कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम की गेली जयलक्ष्मी (50) की एक एक्सीडेंट में मौत से उनके परिवारों में दुख का साया है. शहर के बिजनेसमैन गेली किशोर इस महीने की 8 तारीख को अपनी पत्नी के साथ वियतनाम के लिए निकले थे. रिश्तेदारों ने बताया कि नाव एक्सीडेंट में जयलक्ष्मी की मौत हो गई, जबकि किशोर का बेहोशी की हालत में इलाज चल रहा है. उनके दो बच्चे हैं, प्रियंका और आकाश. प्रियंका शादीशुदा है और आकाश ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है.

इसी हादसे में कडप्पा के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा सुरक्षित बच गया. कडप्पा के अरविंदनगर के मुडियम श्रीधर (50) और एनजीओ कॉलोनी के नईम वियतनाम गए थे. श्रीधर नाव के निचले डेक पर थे, जब पहली नाव पलट गई. बाहर नहीं निकल पाने के कारण उनकी पानी में मौत हो गई. नईम किनारे पर रहने के कारण बच गये. श्रीधर ने 2005 में धनलक्ष्मी से शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं, सत्य कौशिक और किरणमयी. दोनों बी.टेक की पढ़ाई कर रहे हैं.

श्री सत्य साईं जिले के हिंदूपुरम के नल्लापेट रवि तेजा की नाव हादसे में मौत से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. रवि तेजा शहर के एक कपल आदिशेषैया और संध्या रानी का इकलौता बेटा था. आदिशेषैया की काफी समय पहले बीमारी से मौत हो गई थी. अब रवि तेजा की मौत से परिवार ने एक बड़ा भाई खो दिया है. मृतक के परिवार में उनकी पत्नी वेदश्री और बेटियां श्लोका और सहस्रा हैं.

वियतनाम की घटना हमारी आंखों के सामने हुई.. मैं संभल नहीं पाया

गोल्ला सैनवीन ने कहा, 'हम हैरान थे क्योंकि यह हादसा हमारी आंखों के ठीक सामने हुआ.' प्रकाशम जिले के कंदुकुरु के रहने वाले सैनवीन भी वियतनाम घूमने गए थे. उन्होंने एक मीडिया को फोन पर हादसे के बाद की कहानी बताई. नवीन ने बताया, 'हम साउथ से 110 लोगों के साथ घूमने गए थे. हम शनिवार सुबह आइलैंड पर पहुंचे.

हम 2 घंटे बाद लौटे. तमिलनाडु के ज़्यादातर लोग पहली बोट में सवार हुए. आंध्र और तेलंगाना राज्यों के लोगों को दूसरी बोट में सवार होना था. पहली बोट दो से तीन मिनट में पलट गई. दूसरी बोट को 3 घंटे तक आइलैंड के पास जाने की इजाजत नहीं थी. बाद में सरकारी बोट आई और हमें बाहर निकाला.'