ETV Bharat / bharat

'विद्युत सखी' फरजाना बनीं हजारों महिलाओं की प्रेरणा, घर की चौखट लांघकर बदली तकदीर; बनाई पहचान

'विद्युत सखी' फरजाना बनीं हजारों महिलाओं की प्रेरणा ( ETV Bharat )

विद्युत सखी के रूप में उन्हें प्रत्येक बिल पर कमिशन मिलता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई उपभोक्ता 2000 रुपये का बिजली का बिल जमा करता है तो उसे पर लगभग 19 रुपये का कमीशन मिलता है. सुनने में छोटा लगता है, लेकिन लगातार मेहनत अनुशासन और लोगों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया. पिछले लगभग 12 महीने में 4 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल जमा कराया. इसके बदले उन्हें करीब ढाई लाख रुपये का कमीशन मिला है. गांव में रहकर अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हुए इतनी आय अर्जित करना अपने आप में महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है.

फरजाना की मेहनत, लगन को देखते हुए बिजली विभाग ने उन्हें मुरादनगर विद्युत केंद्र में कैश काउंटर उपलब्ध कराया. अब वह प्रतिदिन लगभग 2 घंटे तक कार्यालय में बैठकर उपभोक्ताओं के बिजली के बिल जमा करती है. इसके बाद स्कूटी से आसपास के गांव में जाकर लोगों के घर-घर बिल जमा करने का काम करती हैं. दिनभर जो नकद राशि प्राप्त होती है, वह अपने करंट बैंक खाते में जमा कर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखती हैं.

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की जिला प्रशासन द्वारा कोशिश की जाती है. इसी के तहत फरजाना को विद्युत सखी के रूप में काम करने का अवसर मिला. शुरुआत आसान नहीं थी. एक महिला जिसे अपना पूरा जीवन चारदीवारी के भीतर गुजारा है उसके लिए बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करना बड़ी चुनौती थी. परिवार के सहयोग से फरजाना ने शुरुआत की, गांव गांव जाकर लोगों को बिजली बिल जमा करने का काम किया. धीरे-धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा. ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी सुविधा मिलने लगी क्योंकि उन्हें बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती थी. फरजाना की ईमानदारी और व्यवहार ने उन्हें लोगों के बीच भरोसेमंद का चेहरा बना दिया.

फरजाना का जीवन गांव की अधिकांश महिलाओं जैसा ही था. सुबह से रात तक घर का काम, परिवार की जिम्मेदारियां और खाली समय में सिलाई से महीने में चार-पांच हजार रुपए की आमदनी हो जाती थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ सोचने का अवसर नहीं था. परिवार की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं थी. पति मजदूरी करते थे और दोनों मिलकर किसी तरह से घर का खर्च चलाते थे. जिंदगी ऐसी ही चल रही थी लेकिन फरजाना के भीतर हमेशा यह इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें. जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और समाज में उनकी एक अलग पहचान बन सके.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के बसंतपुर सैंथली गांव की गलियों में एक महिला जब स्कूटी पर निकलती है, हाथ में बिजली बिल जमा करने वाली मशीन और चेहरे पर आत्मविश्वास लेकर तो इस गांव के लोग आवाज लगाते हैं, फरजाना जी हमारा बिजली का बिल आ गया है जमा करवा दीजिए. कोई नकद पैसे देता है तो कोई ऑनलाइन भुगतान करता है. फरजाना बिजली का बिल जमा करके रसीद देती है. यह वही फरजाना है जिनकी दुनिया कभी घर की चारदिवारी और सिलाई मशीन तक सीमित थी. आज वही, फरजाना सरकारी व्यवस्था का भरोसेमंद चेहरा है. लाखों रुपए की नहीं बल्कि 4 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली के बिल जमा कर चुकी हैं और हजारों ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा गई हैं. यह कहानी सिर्फ एक महिला की कमाई की नहीं है, बल्कि उस बदलाव की कहानी है जहां आर्थिक आत्मनिर्भरता ने एक साधारण गृहणी को सम्मान, पहचान और नेतृत्व की भूमिका तक पहुंचा दिया.

शुरुआत की मेहनत से आसान हुई

शुरुआत में फरजाना ने गांव-गांव जाकर अपनी पहचान बनाई और लोगों का भरोसा जीत उपभोक्ताओं की बिजली के बिल जमा किया. अब अधिकतर लोग उन्हें व्हाट्सएप पर बिजली के बिल भेज देते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से काफी हद तक नहीं जाना पड़ता है, आसपास के लोग उनके घर पर ही बिजली के बल और राशि पहुंचा देते हैं. इसके बाद फरजाना बिजली बिल जमा कर कर रसीद उन्हें व्हाट्सएप पर भेजते हैं.

आमदनी ही नहीं सम्मान भी मिला

फरजाना कहती है कि पैसे से ज्यादा खुशी उन्हें उसे सम्मान से मिलती है जो आज समाज उन्हें देता है. पहले लोग मुझे सिर्फ ग्रहणी के रूप में जानते थे. आज गांव का बच्चा-बच्चा मुझे पहचानता है, लोग सम्मान के साथ बुलाते हैं. भरोसा करते हैं और मुझे देखकर दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है. फरजाना बताती है कि यदि वह किसी फैक्ट्री में काम करती है तो रोज 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद भी सीमित वेतन मिलता, लेकिन विद्युत सखी बनने के बाद उन्हें बेहतर आय के साथ परिवार और समाज दोनों के लिए समय निकालने का अवसर भी मिला है.

फरजाना का जीवन संघर्ष (ETV Bharat)

संघर्षों से भरा बचपन

कभी दूसरे साधनों पर निर्भर रहने वाली फरजाना ने अपनी मेहनत की कमाई से स्कूटी खरीदी. आज यही स्कूटी उनके काम का सबसे बड़ा सहारा है. वह प्रतिदिन कई गांव में जाकर बिजली बिल जमा करती हैं. पहले जहां एक गांव तक पहुंचना भी कठिन होता था अब वह कम समय में कई गांव में उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती हैं. उनके लिए स्कूटी सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान है. फरजाना का बचपन संघर्षों से भरा रहा. बहुत ही कम उम्र में मां का निधन हो गया. घर में छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई. आर्थिक परिस्थितियों ऐसी थी कि उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन पढ़ने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई वह हमेशा सोचती थी कि एक दिन जरूर पड़ेगी और अपने अधूरे सपनों को पूरा करेंगे.

फरजाना की वर्तमान स्थिति (ETV Bharat)

कमाई शुरू हुई तो सबसे पहले खुद को पढ़ाया

विद्युत सखी बनने के बाद जब आमदनी बढ़ी तो फरजाना ने सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करने का निर्णय लिया. उन्होंने ग्रेजुएशन किया फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया और अब एलएलबी की पढ़ाई कर रही है. उनका कहना है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इंसान को जागरूक और आत्मविश्वासी बनता है. फरजाना कहती हैं, मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रही की कोई बड़ी नौकरी मिल जाए. मैं पढ़ना चाहती हूं ताकि कानून को समझ सकूं लोगों को जागरुक कर सकूं और समाज सेवा बेहतर तरीके से कर सकूं.

'विद्युत सखी' फरजाना (ETV Bharat)

बच्चों की पढ़ाई में निभा रही है अहम भूमिका

आज फरजाना सिर्फ अपनी कमाई तक सीमित नहीं है. वह अपने बच्चों की शिक्षा पर भी खुलकर खर्च कर रही है. वह मानती हैं कि यदि अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो परिवार की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी. उनके पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन अब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी दोनों मिलकर निभाते हैं.

'विद्युत सखी' फरजाना (ETV Bharat)

फरजाना की सफलता का असर उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा. उनके परिवार की कई महिलाएं पढ़ाई की ओर लौट रही है. कुछ महिलाएं छोटे-छोटे रोजगार शुरू करने की तैयारी कर रही है. गांव की महिलाएं भी उनसे सलाह लेने आती हैं कि वह किस तरह से अपनी आय बढ़ा सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, फरजाना उन्हें हमेशा यही कहती हैं कि महिलाओं को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है अगर अवसर मिले और मेहनत की जाए तो गांव की महिलाएं भी बहुत आगे जा सकती हैं.

ग्रामीण भारत में बदलाव की असली तस्वीर

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लाखों महिलाएं प्रतिभा होने के बावजूद अवसरों के अभाव में सीमित रह जाती है, फरजाना जैसी महिलाएं साबित करती हैं कि जिस सरकार की योजनाएं सभी लोगों तक पहुंचे और महिलाएं उनके लाभ उठाने का साहस करें तो न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरा समाज बदल सकता है. आज फरजाना कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, किसी बड़ी कंपनी की कर्मचारी भी नहीं है, फिर भी अपने काम ईमानदारी और मेहनत के दम पर हर दिन सैकड़ो लोगों की मदद कर रही हैं.

अपने कामों से आमदनी ही नहीं सम्मान भी मिला-फरजाना (ETV Bharat)

सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं

फरजाना कहती है कि उनकी मंजिल सिर्फ अच्छी कमाई करना नहीं है, वह चाहती है कि गांव की हर बेटी पढ़े, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने अधिकारों को समझे. समाज सेवा करके सुकून मिलता है, जो किसी पैसे से नहीं मिल सकता. मैं चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शिक्षित हो. आत्मनिर्भर बने और अपनी पहचान खुद बनाएं. अगर मेरी कहानी देखकर एक महिला भी आगे बढ़ती है तो यह मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी.

ये भी पढ़ें :