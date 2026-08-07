ETV Bharat / bharat

विदिशा के स्कूली बच्चों के मामले को लेकर NHRC सख्त, मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लिया स्वत: संज्ञान. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:43 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: विदिशा जिले के ककरौआ गांव के स्कूली बच्चों के बेतवा नदी पर बने चेक डैम के खंभों पर कूदकर स्कूल जाने का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तक पहुंच गया है. आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी रिपोर्ट मांगा है. आयोग ने कहा कि बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होना उनके सम्मान के साथ शिक्षा के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है.

मीडिया रिपोर्ट पर लिया स्वत: संज्ञान

बता दें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है. इस रिपोर्ट के अनुसार विदिशा जिले के ककरौआ गांव के नौ बच्चे, जिनमें पांच छात्राएं शामिल हैं, प्रतिदिन स्कूल पहुंचने के लिए चेक डैम के खंभों को कूदकर बेतवा नदी पार करते हैं. वहीं सड़क मार्ग से स्कूल की दूरी करीब 13 किलोमीटर है, जबकि इस रास्ते से केवल डेढ़ किलोमीटर में स्कूल पहुंचा जा सकता है.

शिक्षा के अधिकार से जोड़ा मामला

आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट सही है तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है. संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार शिक्षा के अधिकार में सुरक्षित स्कूल और वहां तक सुरक्षित पहुंच भी शामिल है. ऐसे में बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन या रास्ते की व्यवस्था नहीं होना उनके अधिकारों का हनन है.

मुख्य सचिव से मांगा जवाब

एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या योजना है.

Last Updated : August 7, 2026 at 9:38 PM IST

TAGGED:

NHRC NOTICE VIDISHA CHILDREN DAM
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
NHRC NOTICE VIDISHA INCIDENT
NHRC NOTICE VIDISHA CHILDREN JUMP
VIDISHA CHILDREN JUMP DAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.