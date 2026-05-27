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ताजमहल के चमेली फर्श पर बैठकर पर्यटकों ने किया भजन-कीर्तन; वीडियो सामने आने के बाद ASI ने मांगी रिपोर्ट, बकरीद पर मिलेगी फ्री एंट्री

आगरा : ताजमहल के चमेली फर्श पर कीर्तन करने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक जगह पर झुंड में चमेली फर्श पर पर्यटक बैठे हैं, जो तालियां बजाकर कीर्तन कर रहे हैं. इस मामले में ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है.





ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है. यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है. सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि ताजमहल का दीदार करने हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. अभी गर्मी और पर्यटन सीजन ऑफ होने की वजह से पर्यटकों की संख्या कम है. ताजमहल के मुख्य मकबरे के चमेली फर्श पर पर्यटकों के कीर्तन करने का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में 15 से 20 लोग दिख रहे हैं, जो चमेली फर्श पर बैठकर तालियां बचाकर कीर्तन कर रहे हैं. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.









भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जिम्मे देखरेख की जिम्मेदारी : बता दें कि ताजमहल दुनिया का आठवां अजूबा है. जिसके संरक्षण और देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जिम्मे है. एएसआई की संरक्षित स्मारक होने की वजह से ताजमहल में धार्मिक गतिविधियों पर रोक है. कोई नई परंपरा यहां पर शुरू नहीं की जा सकती है, जिसके लिए बेहद सख्त नियम हैं. ताजमहल में शुक्रवार, रमजान और ईद के अवसर पर ही नमाज की अनुमति है.