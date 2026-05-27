ताजमहल के चमेली फर्श पर बैठकर पर्यटकों ने किया भजन-कीर्तन; वीडियो सामने आने के बाद ASI ने मांगी रिपोर्ट, बकरीद पर मिलेगी फ्री एंट्री
वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 5:55 PM IST
आगरा : ताजमहल के चमेली फर्श पर कीर्तन करने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक जगह पर झुंड में चमेली फर्श पर पर्यटक बैठे हैं, जो तालियां बजाकर कीर्तन कर रहे हैं. इस मामले में ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है.
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है. यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है. सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि ताजमहल का दीदार करने हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. अभी गर्मी और पर्यटन सीजन ऑफ होने की वजह से पर्यटकों की संख्या कम है. ताजमहल के मुख्य मकबरे के चमेली फर्श पर पर्यटकों के कीर्तन करने का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में 15 से 20 लोग दिख रहे हैं, जो चमेली फर्श पर बैठकर तालियां बचाकर कीर्तन कर रहे हैं. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जिम्मे देखरेख की जिम्मेदारी : बता दें कि ताजमहल दुनिया का आठवां अजूबा है. जिसके संरक्षण और देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जिम्मे है. एएसआई की संरक्षित स्मारक होने की वजह से ताजमहल में धार्मिक गतिविधियों पर रोक है. कोई नई परंपरा यहां पर शुरू नहीं की जा सकती है, जिसके लिए बेहद सख्त नियम हैं. ताजमहल में शुक्रवार, रमजान और ईद के अवसर पर ही नमाज की अनुमति है.
आगरा में बकरीद पर ताजमहल में फ्री एंट्री, तीन घंटे बंद रहेंगे टिकट काउंटर : देश में गुरुवार को बकरीद (ईद-उल-अजहा) मनाई जाएगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ईद-उल-अजहा पर नमाजी संग पर्यटकों को तीन घंटे फ्री एंट्री का तोहफा दिया है. एएसआई के आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिथा एस कुमार ने एक आदेश जारी किया है. जिसके चलते गुरुवार सुबह 7 से 10 बजे तक ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट की टिकट विंडो बंद रहेंगे. ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज के बाद ही ताजमहल के दोनों ही गेट पर सित टिकट काउंटर खोले जाएंगे. लेकिन, जो पर्यटक ताजमहल के मुख्य गुंबद पर घूमना चाहते हैं तो उन्हें 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा.
एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिता एस कुमार ने बताया कि ईद-उल-अजहा पर ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी. शाही मस्जिद में ताजगंज क्षेत्र के स्थानीय लोग ही ईद-उल-अजहा पर नमाज अदा करेंगे. इसलिए ताजमहल में तीन घंटे (सुबह 7 से 10 बजे) तक अकीदतमंदों के साथ ही पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी. इस दौरान सुबह ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट की टिकट विंडो भी तीन घंटे तक बंद रहेंगी. ताजमहल के मुख्य मकबरे पर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट खरीदना पड़ेगा.
यह भी पढ़ें : ताजमहल में अब महिला ने चढ़ाया गंगा जल, भगवा फहराया, हर-हर महादेव के नारे; 2 दिन पहले दो लड़कों ने भी किया था ऐसा
यह भी पढ़ें : ताजमहल समेत आगरा के सभी स्मारकों में 18 अप्रैल को मिलेगा मुफ्त प्रवेश, जानिए क्या है माजरा