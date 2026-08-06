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कार्टन से बांधा टूटा पैर! बिहार के अनुमंडलीय अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का VIDEO वायरल

परिजनों का गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उचित इलाज की व्यवस्था नहीं मिली. घायल के पैर को कार्टन के टुकड़ों से सहारा देकर बैंडेज किया गया और इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, बेगूसराय रेफर कर दिया गया.

फ्रैक्चर हो गया था युवक का पैर: नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव निवासी कुणाल कुमार बाइक से जा रहे थे. हरसाइन पुल के पास सड़क दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया. स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया.

इलाज में बड़ी लापरवाही!: हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से बने इस अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन वायरल वीडियो ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना 3 अगस्त की शाम की बताई जा रही है.

स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली: वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के बेड पर घायल युवक दर्द से कराह रहा है. उसके टूटे हुए पैर के दोनों ओर कार्टन के टुकड़े लगाए जा रहे हैं और फिर पूरे पैर पर बैंडेज लपेटा जा रहा है. यह तस्वीरें बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

बेगूसराय: बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सरकारी अस्पतालों की तैयारियों और सुविधाओं की पोल खोल दी है. सड़क हादसे में घायल युवक के फ्रैक्चर पैर को प्लास्टर या स्प्लिंट की जगह कथित तौर पर कार्टन के टुकड़ों से बांधकर रेफर कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जांच की बात कर रहा है.

अस्पताल प्रभारी की सफाई: मामले पर अस्पताल प्रभारी डॉ. अभिनव प्रियदर्शी का कहना है कि "प्राथमिक उपचार के दौरान फ्रैक्चर वाले हिस्से को स्थिर रखने और रक्तस्राव नियंत्रित करने के लिए इस तरह का अस्थायी सहारा देना मेडिकल साइंस के अनुसार गलत नहीं है." उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ और ड्रेसर उपलब्ध नहीं थे.

''जब मरीज को अस्पताल में लाया गया, उस समय ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और ड्रेसर मौजूद नहीं थे, जिससे मेडिकल स्टाफ़ को मरीज़ को हायर मेडिकल सेंटर में रेफर करने से पहले पैर को कार्डबोर्ड से बांधकर ऐसा करना पड़ा.'' - अभिनव प्रियदर्शी, इंचार्ज, मझौल अस्पताल

अभिनव प्रियदर्शी, इंचार्ज, मझौल अस्पताल (ETV Bharat)

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था: यही स्वीकारोक्ति अब कई सवाल खड़े कर रही है. यदि अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और आवश्यक स्टाफ ही मौजूद नहीं हैं, तो गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर बेहतर इलाज कैसे मिलेगा? वायरल वीडियो पर जब बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिली है और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी.

''वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है. जांच कराई जा रही है. मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.'' -डॉ. अशोक कुमार, सिविल सर्जन, बेगूसराय

डॉ. अशोक कुमार, सिविल सर्जन, बेगूसराय (ETV Bharat)

जांच और कार्रवाई का आश्वासन: बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि, इमरजेंसी फर्स्ट एड के दौरान तत्काल स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जाता है. मरीज को हायर मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट करने से पहले फ्रैक्चर को स्टेबल करने के लिए ऐसा किया जाता है. यह गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

संसाधनों और डॉक्टरो की कमी दूर करने की मांग: अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग केवल कार्रवाई करता है या फिर मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों और जरूरी संसाधनों की कमी भी दूर की जाती है. क्योंकि स्टाफ, संसाधन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बिना किसी भी अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल होता है. ऐसे में लोग इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं.

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