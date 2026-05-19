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बिजनौर में नाबालिग के धर्म परिवर्तन का मामला; परिजनों ने SP से की मुलाकात, घर वापसी की मांग

CO संग्राम सिंह ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

बिजनौर में नाबालिग के धर्म परिवर्तन का मामला.
बिजनौर में नाबालिग के धर्म परिवर्तन का मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 12:00 PM IST

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बिजनौर: शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बाखरपुर गांव निवासी एक नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. परिजनों को जब यह जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया. नाबालिग के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर बच्चे की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है.

नाबालिग के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि 15 मई को उनके पास फोन आया कि बेटे ने कश्मीर में धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया है. मेरा बेटा नाबालिग है और वह फोन पर रो रहा था. परिजनों ने गांव के ही मुस्लिम युवक पर जबरन कश्मीर ले जाने और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है.

नौकरी के बहाने कश्मीर ले गया युवक: पीड़ित पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि उनके नाबालिग बेटे का नाम विशाल है. गांव के ही मुस्लिम युवक वसीम ने उसे नौकरी का झांसा दिया और अपने साथ कश्मीर लेकर चला गया. वहां उसे डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें युवक को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कहते हुए दिखाया गया है.

परिजनों ने SP से की मुलाकात. (Video Credit: ETV Bharat)

मुस्लिम युवक पर आरोप: परिवार का आरोप है कि गांव के वसीम नामक युवक ने पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभाई और जबरन धर्म परिवर्तन कराया. परिजन अपनी यह शिकायत लेकर बिजनौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है. परिजनों ने युवक को सकुशल वापस लाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पीड़ित पिता कृष्ण कुमार ने कहा कि उनके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर घर से दूर ले जाया गया. बेटे पर मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया है. पीड़ित मां पिंकी ने रोते हुए प्रशासन से बेटे को वापस दिलाने की गुहार लगाई है. परिवार की बेटी ने भी भाई को वापस लाने की मांग करते हुए कहा कि परिवार इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुका है.

परिवार के समर्थन में पूर्व सांसद: बीजेपी के पूर्व सांसद कुंवर कुंवर भारतेंद्र भी इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले. उन्होंने कहा कि यदि नाबालिग का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो यह बेहद गंभीर मामला है. यह पूरी तरह से गैरकानूनी है. प्रशासन को निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: नाबालिग विशाल के धर्म परिवर्तन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी वजह से जिले भर में इस घटना की चर्चा हो रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह का कहना है कि अभी परिजनों ने तहरीर दी है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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