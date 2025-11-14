ETV Bharat / bharat

कश्मीर उपचुनाव में जीत सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों का विरोध : मुंतजिर मेहदी

बडगाम (जम्मू कश्मीर) : जम्मू-कश्मीर में बडगाम विधानसभा उपचुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जीत हासिल की. चुनाव आयोग के अनुसार, मेहदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद को पराजित किया.

जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक आगा मुंतजिर मेहदी ने चुनाव परिणामों को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों का विरोध बताया.

प्रभावशाली शिया परिवार से आने वाले 32 वर्षीय नेता ने बडगाम के उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनसी के सैयद आगा महमूद को शिकस्त दी.

मेहदी ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से जीत के तुरंत बाद ईटीवी भारत से कहा, "जम्मू-कश्मीर ने बडगाम के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है. यह उनके चुनावी वादों को पूरा करने की याद दिलाता है."

यह जनादेश एक रिकॉर्ड है क्योंकि 1977 के बाद यह पहली बार है कि एनसी के गढ़ बडगाम में सेंध लगाई गई है. पिछले साल के विधानसभा चुनाव में, एनसी के उमर अब्दुल्ला ने मेहदी को हराकर यह सीट हासिल की थी.

लेकिन मुख्यमंत्री ने सीट खाली कर दी और परिवार की पारंपरिक गांदरबल सीट बरकरार रखते हुए मेहदी से संबंधित एक अन्य शिया नेता आगा सैयद महमूद को मैदान में उतारा. लेकिन नवनिर्वाचित पीडीपी विधायक ने उन पर बडगाम के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "लेकिन लोगों को समझ आ गया है कि इस बार उन्हें पर्यटक की बजाय स्थानीय नेता की जरूरत है." वहीं एनसी को संसद सदस्य आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते चुनाव अभियान का बहिष्कार कर दिया.