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सिख समुदाय की जीत: महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन पर रोक लगाई

महाराष्ट्र सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए हाई-लेवल स्पेशल कमेटी के गठन की घोषणा की है.

Maharashtra Puts Nanded Gurdwara Act Amendments on Hold
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 5:39 PM IST

6 Min Read
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चंडीगढ़: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 'नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब एक्ट, 1956' में बदलाव करने वाले प्रस्तावित कानून को फिलहाल पूरी तरह टाल दिया है.

यह कदम देश-विदेश में सिख समुदाय, बड़े धार्मिक संगठनों और विपक्षी नेताओं के कड़े विरोध और कड़ी आपत्ति के बाद उठाया गया है. इस फैसले की पुष्टि करते हुए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सिख समुदाय की भावनाओं, उम्मीदों और सुझावों का पूरा सम्मान करते हुए सरकार ने बोर्ड से बदला हुआ प्रस्ताव मिलने तक इस बिल को विधानसभा में पेश नहीं करने का फैसला किया है.

सुझाव और समाधान के लिए हाई-लेवल कमेटी का गठन
आम सहमति बनाने और इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई-लेवल स्पेशल कमेटी के गठन की घोषणा की है. इस कमेटी में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे. कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), संभागीय आयुक्त (छत्रपति संभाजीनगर), जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (नांदेड़), उप सचिव (वित्त) और डिप्टी कलेक्टर (नांदेड़) शामिल होंगे.

"सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान"
यह स्पेशल कमेटी सिख समुदाय, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तख्त श्री पटना साहिब प्रबंधक कमेटी और दूसरे सभी सिख संगठनों से मिले सुझावों, आपत्तियों, मांगों और आवेदनों पर अच्छी तरह चर्चा करेगी.

इस कानून के बारे में कोई भी अगला कदम कमेटी की आखिरी सिफारिशों और सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तार से बातचीत के बाद ही उठाया जाएगा. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "सिख समुदाय की भावनाओं, उम्मीदों और सुझावों का पूरा सम्मान करते हुए, यह फैसला किया गया है कि गुरुद्वारा बोर्ड से बदला हुआ प्रस्ताव मिलने तक इस कानून को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि, इस मुद्दे को ठीक से सुलझाने के लिए एक खास हाई-लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जिसके सामने सिख समुदाय से आने वाले सभी सुझावों और आपत्तियों को विचार के लिए रखा जाएगा.

प्रस्तावित बदलाव क्या था और विरोध क्यों शुरू हुआ?
महाराष्ट्र सरकार ने तख्त श्री हजूर साहिब, नांदेड़ के हर तरह के विकास और समय के हिसाब से प्रशासनिक सुधारों के नाम पर गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और कुछ नए नियम लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया था. लेकिन सिख समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया.

विपक्षी नेताओं और सिख नेताओं ने कहा कि किसी भी धार्मिक संस्था का प्रबंधन उस धर्म के मानने वालों के हाथ में ही रहना चाहिए, जो हमारे देश के संविधान की मूल भावना के मुताबिक है.

सिख समुदाय इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि इस प्रस्तावित संशोधन के जरिए गुरुद्वारा बोर्ड के अंदरूनी प्रबंधन में सरकारी दखल बहुत बढ़ सकता है, जिससे बोर्ड की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है. सिख संगठनों से सुझाव की अपील भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के इस फैसले का जोरदार स्वागत करते हुए सिख संगठनों से भी अपील की है.

उन्होंने अपने बयान में कहा, "मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तख्त श्री पटना साहिब प्रबंधक कमेटी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सभी सिख संगठनों से अपील करता हूं कि वे सक्रिय रूप से अपने सुझाव दें ताकि हर स्टेकहोल्डर की आवाज सुनी जा सके और एक बड़ी सहमति बन सके."

चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि, वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी आग्रह करते हैं कि, बोर्ड को फिर से बनाने में समय लगेगा, लेकिन सरकार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक, उज्जैन की तरह तख्त हजूर साहिब कॉम्प्लेक्स के लिए प्रस्तावित मेगा रिकंस्ट्रक्शन प्लान के अपने विजन को बनाए रखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि, 200 एकड़ जमीन लेकर प्रस्तावित हेरिटेज कॉरिडोर, जिसमें आने वाली संगत के लिए आधुनिक रहने की जगह और गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं को दिखाने वाला एक वर्ल्ड-क्लास वर्चुअल रियलिटी सेंटर होगा. आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र तख्त की पवित्रता, विरासत और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए आध्यात्मिक अनुभव को बहुत बढ़ा सकता है.

बातचीत से मसला सुलझने की उम्मीद
भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने बातचीत से आपसी सहमति की उम्मीद जताई और कहा, "प्रस्तावित बिल को रोकने और पूरी चर्चा शुरू करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला लोकतांत्रिक परिपक्वता, संवेदनशीलता और सिख समुदाय के प्रति सम्मान दिखाता है.

तरुण चुघ ने आगे कहा कि, उन्हें पूरा भरोसा है कि अच्छी बातचीत और आपसी सहमति से एक हल निकलेगा जो पूरे सिख समुदाय की उम्मीदों को दिखाएगा और तख्त श्री हजूर साहिब की इज्जत, परंपराओं और शान को बनाए रखेगा.

'मुद्दा अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है'
दूसरी तरफ, मुंबई के मलाड वेस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक असलम शेख ने इस फैसले को सिख समुदाय की बड़ी जीत बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यह मुद्दा अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है.

उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा, "हालांकि यह एक अच्छा कदम है, लेकिन यह मुद्दा अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2022 के गुरुद्वारा बोर्ड को भंग करने और एक प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को रद्द कर दिया था.

असलम शेख ने कहा कि, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, तख्त सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड को अब तुरंत बहाल किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए.

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