'पीड़िता को अपनी बात कहने का अधिकार', सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता को CBI की याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका में पीड़िता को सुनवाई का अधिकार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता को सीबीआई की उस याचिका में पक्षकार बनने की इजाजत दे दी, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा के निलंबन को चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में 2017 के उन्नाव रेप केस में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करना के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. आज, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.

बेंच ने पीड़िता को केस में पार्टी बनाने की इजाजत दी. बेंच ने कहा कि लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के मुताबिक, पीड़िता अपने हितों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई में हिस्सा लेने के हकदार हैं. सीजेआई ने कहा कि, उनका मानना है कि, पीड़िता को अपनी बात कहने का हक है.

बेंच ने दोषी की उम्रकैद की सजा के निलंबन के खिलाफ अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया. हालांकि, बेंच ने रेप पीड़िता के एक रिश्तेदार की उस हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी जान और आजादी को खतरा बताया गया था.

बेंच ने कहा कि वह सीबीआई की याचिका में दखल देने के बजाय एक अलग उपाय अपना सकते हैं और संरक्षण के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं. इसके बाद बेंच ने उनकी आवेदन का निपटारा कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई नहीं की क्योंकि सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सोमवार को मौजूद नहीं थे. सेंगर की तरफ से वकील एन हरिहरन ने आग्रह किया कि मामले को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए, यह तर्क देते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके क्लाइंट को दी गई स्वतंत्रता कम कर दी है. बेंच ने कहा कि सुनवाई की तारीख जल्द ही तय की जाएगी.

