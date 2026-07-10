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मानसून का साइड इफेक्ट! खराब मौसम के कारण उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा टला, इन जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द हो गया है. एहतियात के तौर पर स्कूल बंद रखने के निर्देश.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मानसून का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : July 10, 2026 at 10:02 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है. प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन इन पांच जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. खराब मौसम को देखते हुए देश के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का प्रस्तावित शिमला दौरा रद्द हो गया है. उपराष्ट्रपति आज (शुक्रवार, 10 जुलाई को) हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (IIAS) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. हालांकि, अब वे कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे. इसके साथ ही हिमाचल के सिरमौर जिले में स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में 'हिमाचल प्रदेश में वंदे मातरम् की यात्रा' पर आधारित स्थायी प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ "सरदार पटेल का विजन: अखंडता, एकजुटता और संघवाद" विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. देश के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन IIAS में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उपराष्ट्रपति का प्रस्तावित शिमला दौरा रद्द हो गया है. अब वे वर्चुअल माध्यम के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे.

सिरमौर जिले में शिक्षण संस्थान बंद

मौसम विभाग ने सिरमौर जिले के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. भारी बारिश से लैंडस्लाइड, फ्लैश बाढ़, पेड़ उखड़ने, सड़कें जाम होने और जान-माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है. पिछले कुछ घंटों से जिले में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते गांव की सड़कें बंद हो गई हैं, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है और आम ज़िंदगी, खासकर गांव और पहाड़ी इलाकों में, आम तौर पर परेशान हो रही है. खराब मौसम की वजह से ज़िले भर में स्कूल आने-जाने वाले छात्रों की जान और सुरक्षा को खतरा हो सकता है. ऐसे में जिला प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने और कीमती इंसानी जानों, खासकर स्कूली बच्चों की जान की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद रखने का निर्देश जारी किया है.

Sirmaur All schools closed today
सिरमौर में शिक्षण संस्थान बंद (Notification)

सोलन जिले में भी शिक्षण संस्थान बंद

मौसम विभाग ने सोलन जिले में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिला उपायुक्त ने भारी बारिश के कारण ज़िला सोलन में सभी शिक्षण संस्थानों में आज छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया है.

Solan All schools closed today
सोलन में सभी शिक्षण संस्थान बंद (Notification)

हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है. प्रदेश के पांच जिलों (कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन) में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आईएमडी के अनुसार, मध्य पर्वतीय और दक्षिण-पूर्वी हिमाचल के कुछ हिस्सों में अलग-अलग दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है.

Rain in Shimla
शिमला में बारिश (ETV Bharat)

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, दूसरे सप्ताह (17 से 23 जुलाई) में 15 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इस दौरान मध्य ऊंचाई और उससे सटे निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है. सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं, जबकि केवल लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश होने की संभावना है. दूसरे सप्ताह में लैंडस्लाइड, सड़क मार्ग बाधित होने, नदी-नालों के उफान और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देने की सलाह

मानसून का बदलता पैटर्न प्रदेश के किसानों, बागवानों, पर्यटकों और प्रशासन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. पहले सप्ताह में अपेक्षाकृत कम बारिश दर्ज की गई. अब दूसरे सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने की संभावना है. ऐसे में प्रदेश के लोगों और सैलानियों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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Last Updated : July 10, 2026 at 10:02 AM IST

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