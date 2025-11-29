ETV Bharat / bharat

NIT कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में युवा इंजीनियरों को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 30 नवंबर को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और NIT कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे.

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 3:22 PM IST

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार 30 नवंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में छात्रों को संबोधित करेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि उपराष्ट्रपति अपने भाषण में युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को देश के निर्माण में शामिल करने और 'विकसित भारत 2047' लक्ष्य हासिल करने पर अपने विचार साझा कर सकते हैं. एक अधिकारी ने कहा कि उपराष्ट्रपति हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अपने दौरे के दौरान NIT के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे.

हरियाणा के दौरे के दौरान, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ हो रहे अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे.

25 नवंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुरुक्षेत्र गए थे और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव और 'महा आरती' में हिस्सा लिया था. बीते सोमवार को कुरुक्षेत्र में बड़े जोश के साथ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ, जहां पवित्र भगवद गीता की पूजा की गई. गीता की महापूजन और उसके श्लोकों के जाप के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया गया था.

कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के आस-पास का पूरा माहौल गीता के पाठ की दिव्य तरंगों से भर गया था. ब्रह्म सरोवर के पास पुरुषोत्तमपुरा बाग में वैदिक मंत्रों के बीच मेहमानों का स्वागत किया गया. देश के अलग-अलग राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपने-अपने स्थानीय पोशाक पहनकर सभी मेहमानों और आने वालों का स्वागत किया और कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर उनके आने का जश्न मनाया.

इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महोत्सव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी की थी. गीता यज्ञ में आखिरी आहुति देने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पवित्र गीता की पूजा की. देश और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा, "पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में आध्यात्मिकता, संस्कृति, ज्ञान और कला का दिव्य संगम है."

केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से गीता जयंती को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा मिला. रक्षा मंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे ही वेद, उपनिषद और पुराण लिखे गए थे.

