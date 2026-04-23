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उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में हो रहे शामिल

उपराष्ट्रपति AIIMS ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने और छात्रों को डिग्रियां प्रदान करने पहुंचे हैं

VICE PRESIDENT AT AIIMS RISHIKESH
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का स्वागत करते राज्यपाल और मुख्यमंत्री (Photo Courtesy: Uttarakhand Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 10:58 AM IST

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Updated : April 23, 2026 at 12:20 PM IST

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ऋषिकेश: देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का आज उत्तराखंड दौरे पर आए हैं. वो एम्स ऋषिकेश के छठवें दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं. इस दौरान उपराष्ट्रपति पास आउट हुए छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे. उनको दौरे को देखते हुए एम्स ऋषिकेश के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया

उपराष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के दौरे के मद्देनजर एम्स परिसर तक क्षेत्र तीन सुरक्षा जोन में विभाजित किया गया है. पुलिस महकमे ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है. उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तीन विशेष सुरक्षा जोन बनाए गए: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का विमान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. वहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया. वहां से लेकर एम्स परिसर ऋषिकेश तक पूरे क्षेत्र को तीन विशेष सुरक्षा जोन में बांटा गया है. इन तीनों जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसपी स्तर के अफसरों को दी गई है. सभी अफसरों और पुलिसकर्मियों से 3 घंटे पहले ही ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया था.

उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए तीन सुरक्षा जोन

  • पहला जोन- जौलीग्रांट एयरपोर्ट
  • दूसरा जोन- एम्स हेलीपैड
  • तीसरा जोन- मुख्य कार्यक्रम स्थल

राज्यपाल और सीएम ने किया स्वागत: एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का विशिष्ट अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन उत्तराखंडी पारंपरिक टोपी पहने नजर आए.

पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति भी आई थीं उत्तराखंड: गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड दौरे पर आई थीं. तब उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी. राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थीं. इसके साथ ही देश की पहली नागरिक उत्तराखंड विधानसभा भवन भी गई थीं. उन्होंने वहां स्पीच भी दी थी. सरकार ने उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया था. राष्ट्रपति नैनीताल राजभवन के 125 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुई थीं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में खुलेगा आयुर्वेद एम्स! आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की समस्याओं का भी होगा निस्तारण, कमेटी होगी गठित

Last Updated : April 23, 2026 at 12:20 PM IST

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