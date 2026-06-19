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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे लद्दाख, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

लद्दाख पहुंचने के बाद लोगों का अभिवादन करते उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन. ( ETV Bharat )