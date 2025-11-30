ETV Bharat / bharat

NIT कुरुक्षेत्र का 20वां दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति बोले- 'पढ़ाई में AI का इस्तेमाल जरूरी, विकास में भावी इंजीनियरों का अहम योगदान'

कुरुक्षेत्र: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं. यहां उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे. कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों के साथ फोटो भी खिंचवाई.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दीक्षांत समारोह: रविवार को कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था. इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के 1494 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां वितरित की गई. दीक्षांत समारोह में साल 2021 से 2024 बैच तक के अलग-अलग सेमेस्टरों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया. इनमें 36 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया.

एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वां दीक्षांत समारोह (Etv Bharat)

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल: संस्थान के ओपन एयर थियेटर में इस दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था. जिसमें देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और युवाओं को आत्मनिर्भर हो रहे भारत को बढ़ावा देने की बात कही.

उपराष्ट्रपति ने AI के इस्तेमाल पर दिया जोर: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने AI तकनीक को बेहतरीन बताया और युवाओं को देश के विकास में AI जैसी तकनीक का प्रयोग करने का आह्वान भी किया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा "देश के विकास में भावी इंजीनियरों का अहम योगदान होता है, अच्छी तकनीक का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी ही देश के विकास में सहायक साबित होते हैं."