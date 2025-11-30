ETV Bharat / bharat

NIT कुरुक्षेत्र का 20वां दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति बोले- 'पढ़ाई में AI का इस्तेमाल जरूरी, विकास में भावी इंजीनियरों का अहम योगदान'

Kurukshetra NIT Convocation: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां बांटी.

Kurukshetra NIT Convocation
Kurukshetra NIT Convocation (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 30, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं. यहां उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे. कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों के साथ फोटो भी खिंचवाई.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दीक्षांत समारोह: रविवार को कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था. इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के 1494 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां वितरित की गई. दीक्षांत समारोह में साल 2021 से 2024 बैच तक के अलग-अलग सेमेस्टरों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया. इनमें 36 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया.

एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वां दीक्षांत समारोह (Etv Bharat)

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल: संस्थान के ओपन एयर थियेटर में इस दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था. जिसमें देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और युवाओं को आत्मनिर्भर हो रहे भारत को बढ़ावा देने की बात कही.

उपराष्ट्रपति ने AI के इस्तेमाल पर दिया जोर: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने AI तकनीक को बेहतरीन बताया और युवाओं को देश के विकास में AI जैसी तकनीक का प्रयोग करने का आह्वान भी किया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा "देश के विकास में भावी इंजीनियरों का अहम योगदान होता है, अच्छी तकनीक का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी ही देश के विकास में सहायक साबित होते हैं."

Kurukshetra NIT Convocation
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को डिग्रियां बांटी (Etv Bharat)

सीएम नायब सैनी ने छात्रों को दी शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने डिग्री व पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को भी दी शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "एनआईटी संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को गढ़ने वाला एक प्रमुख केंद्र है. यहां से निकले छात्र विश्व में अपनी मेहनत और कौशल का परचम लहराएंगे."

'हरियाणा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा': मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं. 2014 से पहले हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 29 थी, जबकि अब हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर हुई 44 हो गई है. नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में NIT जैसे संस्थान हमें निरंतर सहयोग देते हैं.

गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति: अब उपराष्ट्रपति श्री शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और अंत में हरियाणा कला परिषद के भरतमुनि रंगशाला में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित अखिल भारतीय देव स्थानम सम्मेलन में भाग लेंगे.

ये भी पढ़ें- विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम धामी, पंजाब में धर्म परिवर्तन पर जताई चिंता

ये भी पढ़ें- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: यमुनानगर की पूनम के स्टॉल में उमड़ी भीड़, लोगों को भा रहा बांस का अचार और मुरब्बा

TAGGED:

VICE PRESIDENT CP RADHAKSHNAN
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GEETA MAHOTSAV 2025
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकष्णन
KURUKSHETRA NIT CONVOCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.