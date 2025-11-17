ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए ( ETV Bharat )

हैदराबाद: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रविवार को रामोजी समूह के संस्थापक स्व. श्री रामोजी राव की 89वीं जयंती के अवसर पर रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक भव्य समारोह में रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण का शुभारंभ करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्य भाषण देते हुए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), गलत सूचना और सूचना ओवरलोड के युग में दर्शकों तक सच्चाई पहुंचाने में मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि श्री रामोजी राव ने टीम भावना के मूल्यों को विकसित किया है, जो उनके परिवार और उनके द्वारा स्थापित प्रत्येक संस्थान का आधार है. उपराष्ट्रपति ने कहा, 'रामोजी राव एक महान व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हम में से अधिकांश लोगों की तरह एक सुदूर गांव से अपना करियर शुरू किया. उन्होंने एक साम्राज्य का निर्माण किया है.' उन्होंने कहा, 'रामोजी राव ने विचारों को संस्थाओं में और सपनों को स्थायी वास्तविकता में परिवर्तित किया. वह न केवल मीडिया और संचार के क्षेत्र में अग्रणी थे, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता भी थे, जो समाज को बचाने के लिए सूचना, रचनात्मकता और उद्यम की शक्ति में विश्वास करते थे. उनके कार्यों ने भारतीय पत्रकारिता, मनोरंजन और उद्यमिता के परिदृश्य को नई परिभाषा दी. सत्य और उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.' उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के अनुसार रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरूआत श्री रामोजी राव की उल्लेखनीय विरासत के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है. उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि इन पुरस्कारों के माध्यम से हम उत्कृष्टता के प्रतीक दूसरों को प्रेरित करने वाले और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने की समान भावना और प्रतिबद्धता देखते हैं. उन्होंने कहा, 'जब तक आप किसी को प्रेरित नहीं करते सफलता आपकी नहीं है. रामोजी राव ने समाज का ध्यान रखा और यही समाज की असली सफलता की कहानी है. उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का हवाला देते हुए याद दिलाया कि किस प्रकार रामोजी राव ने तेलुगु राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) की सीमाओं से परे समाज में योगदान दिया है. उपराष्ट्रपति ने बताया कि कैसे एक उद्यम उच्च उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, रोजगार सृजन कर सकता है, प्रतिभाओं को पोषित कर सकता है और लाखों लोगों को सशक्त बना सकता है. उन्होंने आगे कहा कि संस्थाएँ केवल पूँजी और बुनियादी ढाँचे से नहीं, बल्कि मूल्यों, समर्पण और उत्कृष्टता से निर्मित होती है.