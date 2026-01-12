ETV Bharat / bharat

JNU दीक्षांत समारोह : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- सच्ची शिक्षा वही जो आचरण और चरित्र को आकार दे...

भारतीय शिक्षा परंपरा और ज्ञान की विरासत: उपराष्ट्रपति ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को याद किया. उन्होंने कहा कि भारत सदियों से ज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है और हमारे ग्रंथों उपनिषद, भगवद गीता, अर्थशास्त्र और तिरुक्कुरल ने समाज को ज्ञान के महत्व का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समान अवसर देना है, ताकि वंचित वर्ग ज्ञान और प्रतिभा के बल पर समान स्तर पर खड़ा हो सके. जेएनयू में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए समान कट-ऑफ को उन्होंने वास्तविक विकास का उदाहरण बताया.

विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका: सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब शिक्षित युवा सत्यनिष्ठा, समावेशन और राष्ट्रीय विकास की जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का श्रेष्ठ योगदान ही राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है.

स्नातकों से ‘गुरु दक्षिणा’ के रूप में राष्ट्र सेवा की अपील: उपराष्ट्रपति ने स्नातक विद्यार्थियों से कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में वह देश की आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक उन्नति में योगदान दें. उन्होंने कहा कि युवाओं का ज्ञान, प्रतिभा और दक्षता केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहकर समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी होनी चाहिए.

उपराष्ट्रपति ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि उपनिषदों और भगवद्गीता से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र और तिरुवल्लुवर के तिरुक्कुरल तक भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों में शिक्षा को समाज और नैतिक जीवन का केंद्र माना गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची शिक्षा वही है जो आचरण और चरित्र को आकार दे, न कि केवल प्रमाणपत्र तक सीमित रहे. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से आह्वान किया कि जेएनयू की डिग्री को व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं.

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार को 9वें दीक्षांत में 460 से अधिक शोधार्थियों को उपाधि दी गई. समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. दीक्षांत समारोह में शामिल छात्र व शिक्षक देशी परिधान कुर्ता पायजामा पहनकर शामिल हुए थे. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां प्रदान करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, बौद्धिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता विकसित करना होना चाहिए. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शिक्षा और समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से ही भारत का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत @2047’ के विजन को साकार कर सकता है.

जेएनयू के 9वें दीक्षांत समारोह पर बोले पूर्व छात्र (ETV Bharat)

भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण पर जोर: उपराष्ट्रपति ने जेएनयू में तमिल, असमिया, ओड़िया, मराठी, कन्नड़ सहित भारतीय भाषाओं के लिए स्थापित केंद्रों की सराहना की. उन्होंने कहा कि मातृभाषाओं में शिक्षा और शोध से ही ज्ञान समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा और भाषा पर गर्व का अर्थ किसी अन्य भाषा का विरोध नहीं होता है.

दीक्षांत समारोह में शामिल छात्र व शिक्षक ने पहना देशी परिधान कुर्ता पायजामा (ETV Bharat)

जेएनयू अकादमिक स्वतंत्रता का प्रतीक:धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेएनयू की स्थापना ही अकादमिक उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के उद्देश्य से की गई थी. उन्होंने कहा कि जेएनयू देश के उन शुरुआती विश्वविद्यालयों में रहा है, जिसने इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन और क्रेडिट-आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाया. उन्होंने कहा कि जेएनयू केवल कक्षा और पुस्तकालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, विमर्श और असहमति की जीवंत प्रयोगशाला है. आलोचनात्मक सोच जेएनयू की आत्मा है और यही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है. उन्होंने कहा कि आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. ऐसे समय में जेएनयू जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

डिग्रियों से आगे जाकर चरित्र निर्माण करे-सीपी राधाकृष्णन (ETV Bharat)

जेएनयू की शैक्षणिक उपलब्धियां: कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने स्वामी विवेकानंद के संदेश “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको” के साथ छात्रों को प्रेरित किया. उन्होंने बताया कि जेएनयू में 14 स्कूल, 9 विशेष केंद्र, 80 पीएचडी कार्यक्रम और हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. कुलपति ने बताया कि जेएनयू को एनएएसी में A++ ग्रेड मिला है और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वविद्यालय की स्थिति लगातार सुधरी है. महिला छात्रों और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने को उन्होंने नारी शक्ति का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली, सुरक्षा अध्ययन, समुद्री अध्ययन और अनुसंधान के नए केंद्रों के माध्यम से जेएनयू विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में वैचारिक और अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा.

रूरल एजुकेशन के डिजिटल परिवर्तन में निभा रहे अहम भूमिका: स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस से पीएचडी करने वाले डॉ. नवीन सिंह ने बताया कि पीएचडी सबमिशन के एक महीने बाद ही एक मल्टीनेशनल कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रिसर्चर के रूप में काम शुरू कर दिया. वर्तमान में ग्रामीण शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहा हूं. उन्होंने बताया कि यह काम प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ विजन से प्रेरित है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

शिक्षा और इंडस्ट्री के जरिए राष्ट्र निर्माण का संकल्प: कंप्यूटर साइंस में पीएचडी पूरी करने वाली अस्मिता पटेल वर्तमान में स्टीफन्स कॉलेज में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रही हैं. उन्होंने बताया कि आगे भी इसी क्षेत्र में बने रहकर शिक्षा के माध्यम से योगदान देंगी. साथ ही भविष्य में एमएनसी और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़कर देश के विकास में भागीदारी करने की इच्छा भी जताई.

460 से अधिक शोधर्थियों को दी गई उपाधि (ETV Bharat)

मैनेजमेंट रिसर्च के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय तक का लक्ष्य: हैदराबाद निवासी डॉ. दीप्ति बी ने जेएनयू के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट में पीएचडी पूरी की है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में तेलंगाना सरकार के स्कूल में डिग्री लेक्चरर के रूप में पढ़ा रही हैं. उनका आगे का लक्ष्य रिसर्च के क्षेत्र में सक्रिय रहना और किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़कर अकादमिक योगदान देना है.

फाइनेंशियल लिटरेसी पर केंद्रित अकादमिक शोध: जेएनयू के अटल बिहारी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से मैनेजमेंट में पीएचडी करने वाले डॉ. अंकित सूरी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने बताया कि मुख्य फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है. फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में अकादमिक रिसर्च को आगे बढ़ाना है.



