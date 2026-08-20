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LBSNAA में IAS प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उप राष्ट्रपति, 8 सप्ताह का फेज-2 प्रशिक्षण कोर्स हुआ संपन्न

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचे. इससे पहले उन्होंने एफआरआई में कार्यक्रम में शिरकत की.

Vice President CP Radhakrishnan
मसूरी LBSNAA पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2026 at 2:00 PM IST

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मसूरी: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए मसूरी पहुंचे. उनके दौरे को लेकर शहर से लेकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मसूरी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर स्थानीय लोगों का अभिवादन किया.

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनन मसूरी में 2024 बैच के 187 आईएएस अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया. आठ सप्ताह का फेज दो प्रशिक्षण कोर्स 20 अगस्त को संपन्न हुआ है.

इससे पहले उपराष्ट्रपति के अकादमी पहुंचने पर निदेशक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी अकादमी पहुंचे. उपराष्ट्रपति ने अकादमी परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की.

इसके बाद वे वर्ष 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षुओं के द्वितीय चरण के व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह में उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी किया. उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मसूरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है.

अकादमी क्षेत्र के साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. यातायात व्यवस्था पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर मसूरीवासियों में उत्साह नजर आया. सड़क किनारे मौजूद लोगों ने उनका अभिवादन किया, जिस पर उपराष्ट्रपति ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.

बता दें कि, 19 अगस्त को उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण देहरादून पहुंचे थे. जहां जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया था. इसके बाद उपराष्ट्रपति ने देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित आईएफएस परिवीक्षार्थियों से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. साथ ही देहरादून स्थित आईजीएनएफए में भारतीय वन सेवा (IFS) के 2025-2027 बैच के परिवीक्षार्थियों एवं रॉयल भूटान वन सेवा के प्रशिक्षणरत अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया.

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