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LBSNAA में IAS प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उप राष्ट्रपति, 8 सप्ताह का फेज-2 प्रशिक्षण कोर्स हुआ संपन्न

मसूरी LBSNAA पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ( PHOTO-ETV Bharat )

मसूरी: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए मसूरी पहुंचे. उनके दौरे को लेकर शहर से लेकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मसूरी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर स्थानीय लोगों का अभिवादन किया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनन मसूरी में 2024 बैच के 187 आईएएस अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया. आठ सप्ताह का फेज दो प्रशिक्षण कोर्स 20 अगस्त को संपन्न हुआ है. इससे पहले उपराष्ट्रपति के अकादमी पहुंचने पर निदेशक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी अकादमी पहुंचे. उपराष्ट्रपति ने अकादमी परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की. इसके बाद वे वर्ष 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षुओं के द्वितीय चरण के व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह में उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी किया. उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मसूरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है.