देवघर AIIMS के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, छात्रों को दिया सफलता का संदेश
देवघर एम्स के दूसरे दीक्षांत समाहोर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए. छात्रों को सफलता का संदेश दिया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 6:37 PM IST
देवघर: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को देवघर पहुंचे. वे देवघर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. उनके आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उपराष्ट्रपति सुबह करीब 10:10 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचे. जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मंत्री इरफान अंसारी, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.
उपराष्ट्रपति ने झारखंड के वीर सपूतों को किया याद
एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एम्स परिसर पहुंचे और दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. एम्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के वीर सपूतों सिद्धू-कान्हू और बिरसा मुंडा को याद किया. उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार झारखंड के विकास को लेकर विशेष रूप से सजग है.
उन्होंने कहा कि देवघर जैसे क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्स की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है. शिक्षा और स्वास्थ्य को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि देवघर में एम्स के खुलने से आसपास के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी. साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे
सैन्य मेले में भी उपराष्ट्रपति हुए शामिल
समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्रों के बीच डिग्रियों का वितरण किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने छात्रों को शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को समझाते हुए समाज के विकास में योगदान देने का संदेश दिया. एम्स के दीक्षांत समारोह के बाद उपराष्ट्रपति देवघर के दर्दमारा स्थित बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट सह पीडी हिंदुजा अस्पताल परिसर में आयोजित सैन्य मेले में शामिल हुए.
रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस मेले में उन्होंने प्रदर्शित अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सैन्यकर्मियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया. सैन्य मेले में शामिल होने के बाद उपराष्ट्रपति सीधे देवघर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए. वहां से वे वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए.
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