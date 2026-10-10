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देवघर AIIMS के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, छात्रों को दिया सफलता का संदेश

उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए ( Etv Bharat )

उपराष्ट्रपति ने झारखंड के वीर सपूतों को किया याद