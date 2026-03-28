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IIM रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, युवाओं को नशाखोरी से दूर रहने की दी सलाह

रांची: आईआईएम रांची के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा. संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मेधावी विद्यार्थियों को ना केवल सम्मानित किया बल्कि नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए ड्रग्स जैसे नशा से दूर रहने की अपील की. उन्होंने ड्रग्स जैसे घातक नशे से हो रहे क्षति पर चिंता जताते हुए इसके प्रति सचेत किया.

इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीन साल के अंतराल के बाद संस्थान का दौरा करना उनके लिए खुशी की बात है. झारखंड के पूर्व राज्यपाल के रूप में अपने जुड़ाव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस संस्थान की प्रगति को बड़ी दिलचस्पी से देखते रहे हैं और इस दौरान आईआईएम रांची द्वारा हासिल की गई प्रगति वास्तव में उल्लेखनीय रही है.

IIM रांची के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा उपसभापति का संबोधन (Etv Bharat)

उपराष्ट्रपति ने सामाजिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रबंधन शिक्षा को बोर्डरूम और बैलेंस शीट से परे जाना चाहिए एवं समाज के साथ जुड़ना चाहिए, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करना चाहिए और समावेशी विकास में योगदान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अकादमिक केस स्टडी विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण करती हैं, जबकि जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो लोगों की आजीविका, विश्वास और व्यापक सामाजिक हित को प्रभावित करते हैं. उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे सफलता को केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन मूल्यों और नैतिकता से परिभाषित करें जिनका अनुसरण करते हुए उपलब्धियां हासिल हुईं.

उपराष्ट्रपति ने कहा कि नैतिक नेतृत्व, ईमानदारी और विश्वास ही स्थायी संस्थानों की नींव हैं. उन्होंने छात्रों को शॉर्टकट के बजाय चरित्र और उसके उद्देश्य को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से 2047 में विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान देने का आह्वान करते हुए उनसे वैश्विक स्तर पर सोचने, स्थानीय स्तर पर कार्य करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके कार्यों का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखे. संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने मंत्री सुदिव्य कुमार को आईआईएम रांची तक आनेवाली सड़क की स्थिति पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि ऐसे संस्थानों तक पहुंच पथ फोरलेन जरूर होना चाहिए.

इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने डिग्री लेने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि बदलते समय के साथ आपके उपर जिम्मेदारी भी बढ़ रही है. एआई के इस तकनीकी युग में दुनिया कहां तक जायेगी इसे हमें ध्यान देना होगा. अवसर आपके लिए असीमित है और इसका उपयोग करना आपका कौशल होगा. एमएसएमई के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान अच्छी बात है, कल्पना करिए कि 2047 में जब हम विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे तो युवाओं की भूमिका कैसी होगी.

उन्होंने मैनेजमेंट के छात्रों को मैनेजमेंट की परिभाषा बताते हुए कहा कि कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यवस्था को अपने ढंग से मैनेज करना ही असली प्रबंधन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए.

इस मौके पर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण के श्लोक और गीता के ज्ञान से प्रेरणा लेने की अपील छात्रों से की.

पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राजधानी रांची के पुंदाग स्थित आईआईएम सभागार में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हुए. इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार मौजूद थे.