उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की नक्सलियों से सरेंडर की अपील, पीडीएस सिस्टम की तारीफ

छत्तीसगढ़ की जनता को गर्व है कि अब नक्सलवाद का अंत होने जा रहा है. नक्सलवाद ने लंबे समय से राज्य के विकास में बाधा डाली है. शांति आवश्यक है. शांति के बिना विकास संभव नहीं है. मैं सभी नक्सलियों से हथियार छोड़ने और राज्य प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील करता हूं: सी. पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति की नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील: नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक से सबसे आशाजनक और प्रगतिशील राज्यों में से एक बनने की छत्तीसगढ़ की "असाधारण" यात्रा की सराहना की.

रायपुर: राज्योत्सव 2025 में शामिल होने नवा रायपुर आए उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को सभी नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की. सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद कम हो रहा है.

सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता से नक्सली हिंसा में कमी आई: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों के अथक प्रयासों, केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता और स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग से, कभी नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल हुई है. यह एक अच्छा और सार्थक कदम है.

''25 सालों से सफर में आए कई बड़े बदलाव'': 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से अब तक की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए, राधाकृष्णन ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में, राज्य ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से विकास की यात्रा लगातार तय की है. ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी.

पहले कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में गोलियों और बमों की आवाज गूंजा करती थी. आज वहां से शांति का पैगाम पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश और छत्तीसगढ़ लगातार आतंक को हराकर विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है: सी. पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति

''नक्सलवाद पर निर्णायक जीत मिल रही'': वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने कहा, नक्सलवाद के खतरे से निपटने में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प, छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता, बहादुर सुरक्षा बलों की बदौलत हिंसा का वातावरण खत्म होने को है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस शांति स्थापना के कार्य में स्थानीय समुदाय विशेष का भी बड़ा योगदान है.

25 सालों में विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ है. नया राज्य बनने के बाद इस प्रदेश ने एक विकास का मॉडल दूसरे राज्यों के सामने पेश किया. छत्तीसगढ़ राज्य ने हवाई सुविधा, सड़क मार्ग, रेल ट्रैक का विस्तार, नवा रायपुर में बने ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का बेहतीन काम किया है. आईटी हब से लेकर फॉर्मा हब तक के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है. देशभर में छत्तीसगढ़ की साख बढ़ी है: सी. पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति

पीडीएस सिस्टम और आदिवासी समाज की तारीफ: राधाकृष्णन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास का श्रेय यहां के किसानों, आदिवासी समुदायों, युवाओं और शिक्षकों को जाता है. उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस सिस्टम) की तारीफ करते हुए कहा, सामाजिक सुरक्षा का नया उदाहरण इस व्यवस्था के जरिए पेश किया गया है. पीडीएस सिस्टम के जरिए 72 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क अनाज पहुंचाने का काम किया जा रहा है. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पीडीएस सिस्टम के लिए बधाई दी. वाइस प्रेसिडेंट ने आदिवासी समाज के पर्यावरण और संवेदनशील जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक संरक्षण की भी जमकर सराहना की. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि आदिवासी प्रकृति के बीच रहते हैं और प्रकृति के पुजारी हैं.