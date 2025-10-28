ETV Bharat / bharat

एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्द शुरू होगी, उपराष्ट्रपति ने की घोषणा

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के तीन दिन के दौरे पर हैं. इसी क्रम में उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर घोषणा की.

Vice President C.P. Radhakrishnan
एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्द शुरू होगी, उपराष्ट्रपति ने की घोषणा (ETV Bharat and ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 4:09 PM IST

कोयंबटूर: एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसकी घोषणा की. उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद, 28 से 30 अक्टूबर तक यह उनकी तमिलनाडु की पहली तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा है.

कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ते भेंट किए. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल लोगों और तमिलनाडु की पवित्र भूमि को मेरा विनम्र अभिवादन.

Vice President C.P. Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति तमिलनाडु में (ETV Bharat)

कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ (CODISSIA) ने कोयंबटूर के पीलामेडु स्थित CODISSIA व्यापार मेला परिसर में उनके सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई, भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन और वरिष्ठ नेता एच राजा सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे.

अपने संबोधन में, CODISSIA के अध्यक्ष कार्तिकेयन ने कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राधाकृष्णन के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और बताया कि उनके नेतृत्व में भारत का कॉयर निर्यात 2,500 करोड़ रुपये को पार कर गया. उन्होंने कोयंबटूर के लिए प्रमुख विकास अनुरोध भी प्रस्तुत किए, जिनमें तीन जिलों को लाभान्वित करने वाली 120 किलोमीटर लंबी औद्योगिक गलियारा परियोजना का कार्यान्वयन, कोयंबटूर हवाई अड्डे का विस्तार और शहर के लिए एक मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत शामिल है.

Vice President C.P. Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति की तमिलनाडु की तीन दिवसीय यात्रा (ETV Bharat)

अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने घोषणा की कि, एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा जल्द ही की जाएगी. यह ट्रेन कोयंबटूर, सलेम, तिरुप्पुर और इरोड में रुकेगी. इसके अलावा, झारखंड से कोयंबटूर आने-जाने वाले श्रमिकों के लिए एक नई डेली ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी.

इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए हवाई अड्डों के विस्तार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, कर्नाटक का तेज विकास मुख्यतः बेंगलुरु हवाई अड्डे के विस्तार के कारण है. उन्होंने कोयंबटूर हवाई अड्डे के विस्तार का समर्थन किया.

श्रमिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि, जो उद्योग श्रमिकों की सुरक्षा करने में विफल रहते हैं, वे जीवित नहीं रह सकते. उपराष्ट्रपति ने कहा कि, कोयंबटूर एक आदर्श जिला है जो सभी के कल्याण को बढ़ावा देता है. सच्चा विकास यह सुनिश्चित करने में निहित है कि एक राज्य की प्रगति दूसरे राज्यों की समृद्धि में योगदान दे.

ETV Bharat
एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत (ETV Bharat)

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, 1954 से 2016 तक, भारत ने केवल 652 करोड़ रुपये मूल्य के कॉयर उत्पादों का निर्यात किया. जब उन्होंने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने निर्यात को दोगुना करने का वादा किया था. तीन साल के भीतर, कॉयर निर्यात बढ़कर 1,782 करोड़ रुपये हो गया.

उपराष्ट्रपति का व्यस्त कार्यक्रम
CODISSIA कार्यक्रम के बाद, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन रेसकोर्स रोड स्थित सरकारी अतिथि गृह गए, जहां उन्होंने लंच किया. दोपहर लगभग 3 बजे, उन्होंने टाउन हॉल स्थित कोयंबटूर निगम परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

Vice President C.P. Radhakrishnan
मीडिया से बातचीत करते उपराष्ट्रपति (ETV Bharat)

इसके बाद उन्होंने पेरूर स्थित आदिनाम मठ का दौरा किया, जहां उन्होंने संस्था के 150वें वर्षगांठ समारोह में भाग लिया. बाद में शाम को, वे अपने गृहनगर तिरुप्पुर गए. इसके बाद, उनका मदुरै में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है.

