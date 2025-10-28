ETV Bharat / bharat

एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्द शुरू होगी, उपराष्ट्रपति ने की घोषणा

कोयंबटूर: एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसकी घोषणा की. उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद, 28 से 30 अक्टूबर तक यह उनकी तमिलनाडु की पहली तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा है. कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ते भेंट किए. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल लोगों और तमिलनाडु की पवित्र भूमि को मेरा विनम्र अभिवादन. उपराष्ट्रपति तमिलनाडु में (ETV Bharat) कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ (CODISSIA) ने कोयंबटूर के पीलामेडु स्थित CODISSIA व्यापार मेला परिसर में उनके सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई, भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन और वरिष्ठ नेता एच राजा सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे. अपने संबोधन में, CODISSIA के अध्यक्ष कार्तिकेयन ने कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राधाकृष्णन के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और बताया कि उनके नेतृत्व में भारत का कॉयर निर्यात 2,500 करोड़ रुपये को पार कर गया. उन्होंने कोयंबटूर के लिए प्रमुख विकास अनुरोध भी प्रस्तुत किए, जिनमें तीन जिलों को लाभान्वित करने वाली 120 किलोमीटर लंबी औद्योगिक गलियारा परियोजना का कार्यान्वयन, कोयंबटूर हवाई अड्डे का विस्तार और शहर के लिए एक मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत शामिल है. उपराष्ट्रपति की तमिलनाडु की तीन दिवसीय यात्रा (ETV Bharat)