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कैंसर का अर्ली डिटेक्शन और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

जयपुर : 'अर्ली डिटेक्शन ही कैंसर से बचाव का सबसे बड़ा हथियार', ये कहना है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का. राजधानी के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की ओर से आयोजित 23वें कैंसर सर्वाइवर डे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही. साथ ही कहा कि देश में हर साल कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे लड़ाई संभव है, बशर्ते समय पर पहचान हो. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कैंसर से मुकाबले के लिए कई नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं.

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कैंसर सर्वाइवर डे कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित कई जनप्रतिनिधि और कैंसर सर्वाइवर महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जागरूकता ही इस लड़ाई की असली ताकत है. कैंसर सर्वाइवर की कहानियां उन परिवारों के लिए उम्मीद का स्रोत बनती हैं, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 68 लाख से अधिक मरीजों को 13 हजार करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है. वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से नियमित कैंसर स्क्रीनिंग की जा रही है. सर्वाइकल कैंसर देश में दूसरा सबसे आम कैंसर है, उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से ही सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है.