ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने कुरुक्षेत्र के श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में की पूजा-अर्चना, चांदी के घोड़े अर्पित किए

देश के उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने आज कुरुक्षेत्र में स्थित हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की है.

Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
उपराष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र के श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में की पूजा-अर्चना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 30, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र : देश के उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने आज कुरुक्षेत्र में स्थित हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की और चांदी के घोड़े मां को अर्पित किए हैं.

श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति : हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में आज देश के उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन मां भद्रकाली की विशेष पूजा करने के लिए पहुंचे. उनका मंदिर पूजन और दर्शन का कार्यक्रम सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन उन्होंने 30 मिनट से ज्यादा मां के दरबार में बिताए. भव्य रूप से सजे शक्तिपीठ में सर्वप्रथम पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा समेत बाकी लोगों ने उपराष्ट्रपति का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया. उपराष्ट्रपति के साथ हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंदिर पहुंचे थे.

श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में की पूजा-अर्चना (Etv Bharat)

चांदी के घोड़े मां को चढ़ाए : इसके बाद उपराष्ट्रपति ने मंत्रोच्चारण, पान पत्तों और कमल पुष्पों के साथ श्री देवीकूप पर पूजा करवाई. इसके बाद उन्होंने परिक्रमा कर चांदी के घोड़े मां के चरण में अर्पित किए. इस दौरान अर्जुन कृत दुर्गा स्तोत्रम् का पाठ किया गया. पीठाध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति को माता की मां शब्दाक्षर को दर्शाती हुई लाल चुनरी, चांदी के मुकुट और पुष्प माला से आशीर्वाद दिया. पीठाध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति भवन में पूजा के लिए माँ भद्रकाली का सिद्ध अष्ठधातु अष्ठभुजा स्वरूप भी प्रदान किया और शक्तिपीठों के प्रतीक के रूप में अभिमंत्रित शक्ति त्रिशूल भेंट किया.

Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर (Etv Bharat)

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दीक्षांत समारोह : इससे पहले उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे. कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों के साथ फोटो भी खिंचवाई.

Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
पूजा-अर्चना करते उपराष्ट्रपति (Etv Bharat)
Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
त्रिशूल के साथ उपराष्ट्रपति और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
र्जुन कृत दुर्गा स्तोत्रम् का पाठ किया गया (Etv Bharat)
Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
चांदी के घोड़े अर्पित किए (Etv Bharat)
Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
माता की तस्वीर के साथ उपराष्ट्रपति (Etv Bharat)
Vice President C P Radhakrishnan offered prayers and silver horses at the Sri Devikup Bhadrakali Temple in Kurukshetra
उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - NIT कुरुक्षेत्र का 20वां दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति बोले- 'पढ़ाई में AI का इस्तेमाल जरूरी, विकास में भावी इंजीनियरों का अहम योगदान'

ये भी पढ़ें - अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विदेशी शिल्पकला लोगों को कर रही आकर्षित, देखने के लिए उमड़ा हुजूम

ये भी पढ़ें - धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

TAGGED:

VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
SRI DEVIKUP BHADRAKALI TEMPLE
KURUKSHETRA BHADRAKALI TEMPLE
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.