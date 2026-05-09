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नए नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल

रक्षा मंत्रालय ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नए नेवी चीफ के रूप में नियुक्त किया है.

New Navy Chief Krishna Swaminathan
नए नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन (PIB)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 9:44 AM IST

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नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सरकार ने शनिवार को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है. मौजूदा नेवल स्टाफ चीफ, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, 31 मई, 2026 को रिटायर हो जाएंगे.

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 जुलाई, 2025 को वेस्टर्न नेवल कमांड के 34वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर चार्ज संभाला. फ्लैग ऑफिसर 1 जुलाई, 87 को इंडियन नेवी में कमीशन हुए थे और वे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं.

वह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम, यूनाइटेड किंगडम, कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर, करंजा, और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड के पुराने स्टूडेंट हैं. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल पाने वाले एडमिरल ने अपने नेवल करियर में कई अहम ऑपरेशनल, स्टाफ और ट्रेनिंग पदों पर काम किया है.

इसमें मिसाइल वेसल आईएनएस विद्युत और विनाश की कमांड, मिसाइल कोरवेट आईएनएस कुलिश, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मैसूर और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य शामिल हैं.

रियर एडमिरल के रैंक पर प्रमोशन के बाद उन्होंने हेडक्वार्टर, सदर्न नेवल कमांड, कोच्चि में चीफ स्टाफ ऑफिसर (ट्रेनिंग) के तौर पर काम किया और इंडियन नेवी में ट्रेनिंग के आयोजन में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने इंडियन नेवल सेफ्टी टीम बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, जो नेवी के सभी वर्टिकल्स में ऑपरेशनल सेफ्टी की देखरेख करती है.

इसके बाद उन्होंने फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के तौर पर नेवी के वर्क अप ऑर्गनाइजेशन को हेड किया, जिसके बाद उन्हें वेस्टर्न फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया. स्वॉर्ड आर्म की कमान संभालने के बाद उन्हें फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और भारत सरकार का एडवाइजर, ऑफशोर सिक्योरिटी एंड डिफेंस नियुक्त किया गया.

वाइस एडमिरल के रैंक पर प्रमोशन के बाद, फ्लैग ऑफिसर वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ, पर्सनल सर्विसेज के कंट्रोलर और एनएचक्यू में चीफ ऑफ पर्सनल थे. अपने मौजूदा काम से पहले, उन्होंने नेवल हेडक्वार्टर में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर काम किया.

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