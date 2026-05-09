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नए नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल

नए नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ( PIB )

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सरकार ने शनिवार को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है. मौजूदा नेवल स्टाफ चीफ, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, 31 मई, 2026 को रिटायर हो जाएंगे. वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 जुलाई, 2025 को वेस्टर्न नेवल कमांड के 34वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर चार्ज संभाला. फ्लैग ऑफिसर 1 जुलाई, 87 को इंडियन नेवी में कमीशन हुए थे और वे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं. वह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम, यूनाइटेड किंगडम, कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर, करंजा, और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड के पुराने स्टूडेंट हैं. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल पाने वाले एडमिरल ने अपने नेवल करियर में कई अहम ऑपरेशनल, स्टाफ और ट्रेनिंग पदों पर काम किया है.