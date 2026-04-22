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आइए... उत्तराखंड में उठाइए बॉर्डर टूरिज्म का लुत्फ, यहां मिलेगी बर्फीले हिमालय की भव्यता और संस्कृति की झलक

पारंपरिक संस्कृति का अनुभव: नीती घाटी इसका सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है. यहां पिछले एक साल में होमस्टे की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है. स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है. खास बात यह है कि यहां के होमस्टे केवल रहने की जगह ही नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, खान-पान और परंपराओं का भी अनुभव कराते हैं. पर्यटक यहां आकर भोटिया जनजाति की जीवनशैली, ऊनी वस्त्र निर्माण और पारंपरिक व्यंजनों का अनुभव लेते हैं.

पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य: देश की सीमाओं से सटे सीमांत क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज योजना के जरिए पर्यटन हब बनाने का प्रयास जारी है. इस योजना का एक उद्देश्य बेजान हो चुके इन इलाकों को आबाद रखना भी है. लंबे समय से रोजगार और सुविधाओं के अभाव में लोग यहां से पलायन कर रहे थे, जिससे सीमाएं वीरान होती जा रही थीं. अब सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और राज्य स्तर की योजनाओं के जरिए इन गांवों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत सड़क, संचार, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, ताकि पर्यटक आसानी से इन क्षेत्रों तक पहुंच सकें और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलें.

चमोली की नीती घाटी, पिथौरागढ़ का मुनस्यारी, धारचूला और उत्तरकाशी के नेलांग जैसे इलाकों में सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर पर्यटन का एक ऐसा मॉडल विकसित कर रहे हैं, जो न केवल आर्थिक मजबूती दे रहा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम साबित हो रहा है. इस दिशा में केंद्र सरकार भी लगातार राज्य का साथ दे रही है.

देहरादून: उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने की लंबे समय से कोशिशें जारी हैं. अब ये कोशिशें काफी हद तक धरातल पर दिखाई देने लगी हैं. यानी जिन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से सेना मौजूद रहती थी, अब वहां पर्यटक भी आनंद लेते दिखाई देंगे. इसका ताजा उदाहरण, चीन और नेपाल देश की सीमाओं के पास बसे गांव, जो कभी पलायन और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक माने जाते थे, आज बॉर्डर टूरिज्म के जरिए नई पहचान बना रहे हैं.

एडवेंचर टूरिज्म और बॉर्डर मैराथन का बढ़ता क्रेज: इसी के साथ ही बॉर्डर टूरिज्म को आकर्षक बनाने के लिए एडवेंचर गतिविधियों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. हाल के वर्षों में नीती घाटी और मुनस्यारी क्षेत्र में बॉर्डर मैराथन और अल्ट्रा रन जैसे आयोजन किए गए. जिनमें देश-विदेश के धावकों ने हिस्सा लिया. ये मैराथन सिर्फ खेल आयोजन नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों की सुंदरता और चुनौतियों को दुनिया के सामने लाने का एक माध्यम बने.

देश के कोने -कोने से पर्यटक बर्फीली चोटियों से घिरी हिमालय की भव्यता का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं. (PHOTO- Uttarakhand Tourism Department)

नीती घाटी में आयोजित अल्ट्रा रन जो 30 से 50 किलोमीटर तक की कठिन पहाड़ी ट्रेक पर होती है, प्रतिभागियों के लिए एक अनूठा अनुभव रही. बर्फ से ढकी चोटियां, संकरी पगडंडियों और ऊंचाई वाले इलाकों में दौड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यही इसकी खासियत भी है. इस तरह के आयोजनों से स्थानीय युवाओं में भी उत्साह बढ़ा है और वे पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. इसके अलावा ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. पिथौरागढ़ के मिलम ग्लेशियर ट्रेक, धारचूला के पंचाचूली बेस कैंप और उत्तरकाशी के नेलांग वैली ट्रेक जैसे रूट अब एडवेंचर प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं.

ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा. (PHOTO- Uttarakhand Tourism Department)

परंपराओं को मिल रहा नया मंच: बॉर्डर टूरिज्म केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी नई पहचान दे रहा है. सीमांत गांवों में पारंपरिक मेले, लोक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है. नीती-माणा क्षेत्र में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पर्यटक स्थानीय लोकगीतों और नृत्यों का आनंद लेते हैं. भोटिया समुदाय के ऊनी उत्पाद, जैसे शॉल, कालीन और जैकेट, अब पर्यटकों के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं. इससे स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनकी पारंपरिक कला को नया बाजार भी मिल रहा है. इसके साथ ही स्थानीय व्यंजन जैसे थुकपा 'मंडुवा रोटी' और 'झंगोरा की खीर' भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं.

सरकार का इन इलाकों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है. (PHOTO- Uttarakhand Tourism Department)

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि,

बॉर्डर टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका रणनीतिक महत्व भी है. जब सीमांत क्षेत्रों में आबादी बनी रहती है और वहां गतिविधियां बढ़ती हैं तो यह देश की सुरक्षा के लिहाज से भी फायदेमंद होता है. स्थानीय लोगों की मौजूदगी से सीमाओं पर नजर रखना आसान होता है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत मिल सकती है.

इसके अलावा, पर्यटन के बढ़ने से इन इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हो रहा है. सरकार और निजी संस्थाएं यहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं बढ़ा रही हैं. इससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और वे अपने गांव में ही रहकर बेहतर भविष्य की उम्मीद कर पा रहे हैं. हालांकि, बॉर्डर टूरिज्म के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं. संवेदनशील पारिस्थितिकी वाले इन क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, जल संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारी सरकार दे भी रही है.

-सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड-

नीती घाटी कैसे पहुंचें, कहां ठहरें और क्या है यहां खास: नीती घाटी तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है, जो प्राकृतिक सुंदरता और सीमांत जीवन की झलक पेश करती है. यहां आने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश या देहरादून से जोशीमठ पहुंचना होता है, जो सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. जोशीमठ से आगे नीती गांव की ओर जाने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) लेना जरूरी होता है, जो स्थानीय प्रशासन या एसडीएम कार्यालय से बनता है. यात्रा के दौरान तपोवन, मलारी और गमशाली जैसे गांवों से गुजरते हुए पर्यटक ऊंचे पहाड़ों, अलकनंदा और धौलीगंगा की संगम घाटियों और हिमालय की भव्यता का अनुभव करते हैं. ठहरने के लिए यहां होमस्टे सबसे बेहतर विकल्प हैं. जहां स्थानीय परिवार अपने घरों में ही पर्यटकों को ठहराते हैं. इन होमस्टे में आपको पारंपरिक भोटिया खानपान, लोक संस्कृति और सादगी भरा पहाड़ी जीवन करीब से देखने को मिलता है.

नीती घाटी में पर्यटक नीती गांव, दारमा और नेलांग के आसपास के ट्रेक, प्राचीन व्यापार मार्गों के अवशेष, आईटीबीपी पोस्ट के पास तक की सीमित विजिट (अनुमति अनुसार) और ऊंचाई वाले बुग्यालों का आनंद ले सकते हैं.

मुनस्यारी, मिलम सीमांत रोमांच का दूसरा चेहरा: अगर आप पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और मिलम ग्लेशियर की ओर रुख करना चाहते हैं तो यह यात्रा उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग रूट्स में से एक मानी जाती है. यहां पहुंचने के लिए काठगोदाम या हल्द्वानी से सड़क मार्ग द्वारा अल्मोड़ा, बागेश्वर होते हुए मुनस्यारी पहुंचा जा सकता है. मुनस्यारी, पंचाचूली चोटियों के अद्भुत दृश्य के लिए प्रसिद्ध है. यहीं मिलम ग्लेशियर ट्रेक का बेस कैंप भी है. मुनस्यारी में होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे उपलब्ध हैं, जहां से आगे की यात्रा की तैयारी की जा सकती है.

मिलम ग्लेशियर ट्रेक लगभग 60 किलोमीटर का है जिसमें लीलम, बोगुडियार, रैलकोट जैसे खूबसूरत पड़ाव आते हैं. यह ट्रेक आपको पुराने इंडो-तिब्बत व्यापार मार्ग, गोरी गंगा नदी के किनारे बसे निर्जन गांवों और हिमालय की विराटता से रूबरू कराता है. इसके अलावा मुनस्यारी में बिर्थी फॉल, खलिया टॉप ट्रेक, नंदा देवी मंदिर और स्थानीय बाजार भी देखने लायक हैं. एडवेंचर प्रेमियों के लिए यहां ट्रेकिंग, कैंपिंग और हाई-एल्टीट्यूड फोटोग्राफी के कई अवसर हैं, जबकि शांत माहौल और साफ आसमान इसे खगोल प्रेमियों के लिए भी खास बनाता है. यह पूरा इलाका न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि सीमांत जीवन की कठिनाइयों और खूबसूरती दोनों को करीब से महसूस कराने का मौका देता है. यहीं पर आप भारत और नेपाल बॉर्डर पर एकांत में शांति से समय बिता सकते हैं.

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