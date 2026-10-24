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सुस्त मौसम को खुशनुमा बनाने को गुल-ए-दाऊद की बहार, भीनी-भीनी खुशबू से हवा को महका रहे

श्रीनगर में कश्मीर का पहला गुलदाउदी (क्रिसेंथेमम) गार्डन ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: जैसे-जैसे पतझड़ के साथ कश्मीर का नजारा बदल रहा है. वैसे-वैसे पीले, लाल, गुलाबी और सफेद जैसे कई चटख रंगों की छटा श्रीनगर में जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में एक नया ही नजारा पेश कर रही है. गुलदाउदी के बगीचे—जिसे स्थानीय भाषा में 'बाग-ए-गुल-ए-दाऊद' कहा जाता है, में 12 मिलियन रंग-बिरंगे फूल सलीके से कतारों में लगे हैं. यहां माली फूलों की क्यारियों पर काम कर रहे हैं. इन फूलों को वार्षिक उद्घाटन के लिए तैयार किया गया है.

ये फूल न केवल देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं, बल्कि अपनी भीनी-भीनी खुशबू से हवा को भी महकाते हैं. यह नजारा पास के ट्यूलिप गार्डन की याद दिलाता है, जहां वसंत के मौसम में हर साल लाखों सैलानी आते हैं. इस मामले में पुष्प कृषि, कश्मीर के निदेशक मथुरा मासूम ने कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजना पर्यटक कैलेंडर को दिसंबर तक बढ़ाने का प्रयास करती है. उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य गुलदाउदी (क्रिसेंथेमम) के बगीचे को ट्यूलिप गार्डन जितना ही लोकप्रिय बनाना है. हम नहीं चाहते कि कश्मीर में कोई भी मौसम फीका रहे. वसंत का मौसम ट्यूलिप से और पतझड़ का मौसम गुलदाउदी से जुड़ा रहना चाहिए.

श्रीनगर में कश्मीर का पहला गुलदाउदी (क्रिसेंथेमम) गार्डन (ETV Bharat) नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन में 100 कनाल से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस थीम पार्क का इस साल विस्तार किया गया है. यहां आने वालों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, इसमें बड़े फूलों की क्यारियां, सुंदर लैंडस्केपिंग, पानी का एक हिस्सा, एक सजावटी प्लाजा और सेल्फी पॉइंट शामिल किए गए हैं. पिछले साल के विपरीत, जब गुलदाउदी का विशेष बगीचा पहली बार खोला गया था, इस बार इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है. यहां 3.5 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिनसे 1.2 करोड़ फूल खिलने की उम्मीद है. श्रीनगर में कश्मीर का पहला गुलदाउदी (क्रिसेंथेमम) गार्डन (ETV Bharat) योजनाकारों ने फूलों के साथ तालमेल बिठाने और पतझड़ के रंगों को और निखारने के लिए चिनार, मेपल और जिन्कगो के पारंपरिक पेड़ों को शामिल किया है. पतझड़, जिसे स्थानीय भाषा में 'हरूद' कहा जाता है, वह समय है जब पेड़ों (जिनमें शानदार चिनार के पेड़ भी शामिल हैं) से पत्ते झड़ने लगते हैं. इससे कश्मीर का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है, जो मानो लाल, पीले और सुनहरे रंगों की चादर से ढक गया हो. पर्यटन के लिहाज से यह समय आमतौर पर सुस्त रहता है, क्योंकि घाटी में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो रही होती है और पर्यटकों की आमद धीरे-धीरे कम होने लगती है. पतझड़ के जीवंत रंग: कश्मीर के फीके मौसम में गुल-ए-दाऊद से आती है गर्माहट (ETV Bharat)