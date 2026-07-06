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'राम भक्त पहले भी धैर्य रखे थे आगे भी रखेंगे', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले सुरेंद्र जैन

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने अयोध्या में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद कहा कि राम मंदिर चढ़ावे की कथित अनियमितताओं की SIT जांच चल रही है. वीएचपी और संत समाज ने इस मामले में पूर्ण सहयोग का फैसला लिया है और दोषी पाए जाने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है.

उन्होंने बताया कि कृष्ण मोहन को चंपत राय की जगह ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है और ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी.

सुरेंद्र जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्पष्ट किया कि चढ़ावे से जुड़े आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, लेकिन इस बार इन्हें गंभीरता से लिया गया है क्योंकि आरोप विभिन्न स्रोतों से आए हैं. उन्होंने कहा, "ट्रस्ट ने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार से SIT जांच की मांग की थी. हम सरकार के इस कदम के आभारी हैं. SIT को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है और जांच जल्द पूरी होने की उम्मीद है."

सुरेंद्र जैन से बातचीत का वीडियो देखें (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद VHP और संतों ने फैसला किया कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अफवाहों या राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए. संत समाज ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय (जिनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है) का समर्थन जताया और कहा कि SIT जांच में पूर्ण सहयोग किया जाएगा. नए महासचिव के रूप मे कृष्ण मोहन की नियुक्ति को भी स्वीकार किया गया.