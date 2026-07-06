'राम भक्त पहले भी धैर्य रखे थे आगे भी रखेंगे', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले सुरेंद्र जैन
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने सुरेंद्र जैन से बातचीत की.
Published : July 6, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने अयोध्या में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद कहा कि राम मंदिर चढ़ावे की कथित अनियमितताओं की SIT जांच चल रही है. वीएचपी और संत समाज ने इस मामले में पूर्ण सहयोग का फैसला लिया है और दोषी पाए जाने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है.
उन्होंने बताया कि कृष्ण मोहन को चंपत राय की जगह ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है और ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी.
सुरेंद्र जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्पष्ट किया कि चढ़ावे से जुड़े आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, लेकिन इस बार इन्हें गंभीरता से लिया गया है क्योंकि आरोप विभिन्न स्रोतों से आए हैं. उन्होंने कहा, "ट्रस्ट ने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार से SIT जांच की मांग की थी. हम सरकार के इस कदम के आभारी हैं. SIT को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है और जांच जल्द पूरी होने की उम्मीद है."
उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद VHP और संतों ने फैसला किया कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अफवाहों या राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए. संत समाज ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय (जिनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है) का समर्थन जताया और कहा कि SIT जांच में पूर्ण सहयोग किया जाएगा. नए महासचिव के रूप मे कृष्ण मोहन की नियुक्ति को भी स्वीकार किया गया.
VHP ने SIT को पत्र लिखकर विपक्षी नेताओं (जैसे अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी आदि) को बुलाकर उनके आरोपों की भी पुष्टि मांगी थी.
साथ ही सुरेंद्र जैन ने अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ षड्यंत्र को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है.
इससे पहले भी वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि ये नेता अगर सबूत देते हैं तो जांच में मदद मिलेगी, अन्यथा उनके बयान भी जांच का विषय बन सकते हैं? इस पर सुरेंद्र जैन ने कहा कि राम भक्त पहले भी धैर्य रखे थे आगे भी रखेंगे और जांच का सम्मान करेंगे. उन्होंने कहा, "जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. हिंदू समाज की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
यह पूरा मामला अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू समाज में एकता और पारदर्शिता बनाए रखने की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. SIT की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी. VHP और संत समाज ने एकजुट होकर कहा है कि राम मंदिर की पवित्रता और राम भक्तों के विश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी.
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