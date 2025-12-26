ETV Bharat / bharat

असम में VHP और बजरंग दल के उपद्रवी अरेस्ट, क्रिसमस सामान को किया तहस-नहस

जब एक स्कूल के छात्र क्रिसमस की सारी तैयारी कर रहे थे, तो संगठन के कई सदस्यों ने शुरू में प्रिंसिपल को ढूंढ़ा, लेकिन वह नहीं मिले. उन्होंने माना कि जीसस की एक मूर्ति तोड़ी गई थी और जय श्री राम और जय बजरंग दल के नारे लगाए.

उन्होंने नलबाड़ी में सिर्फ भारतीय मूल के कल्चरल प्रोग्राम करने की धमकी भी दी और जय श्री राम के नारे लगाए.

दुनिया भर के ईसाई गुरुवार को क्रिसमस मना रहे थे. वहीं बजरंग दल ने नलबाड़ी शहर में कई दुकानों और शॉपिंग मॉल में क्रिसमस का सामान भी तोड़ दिया और जला दिया.

गिरफ्तार नेताओं पर बेलसोर P.S. में इंडियन जस्टिस कोड के तहत केस नंबर 116/2025 के तहत सेक्शन 329(3), 326(f), 189(2), 351(2), 324(3), 324(4) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया.

नलबाड़ी (असम): असम के नलबाड़ी में क्रिसमस के सामान में तोड़फोड़ करने और क्रिसमस न मनाने की धमकी देने के आरोप में चार नेताओं को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार नेताओं में VHP नलबाड़ी जिला कमेटी के सचिव भास्कर डेका, उपाध्यक्ष मानस पटगिरी, सह-सचिव बीजू दत्ता और बजरंग दल नलबाड़ी जिला समन्वयक नयनमणि तालुकदार शामिल हैं.

यह घटना गुरुवार को पानीगांव के सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में हुई. यह घटना गुरुवार को स्कूल में हुई. पुलिस टीम ने बजरंग दल द्वारा तोड़े गए सामान को बरामद किया और जांच के लिए ले गई.

"मैं कल स्कूल में नहीं थी, सिर्फ़ एक सिस्टर थी. वे 15-20 बजरंग दल के मेंबर थे, जो गेट से अंदर आए और सबसे पहले मुझे ढूंढ़ा, उन्हें यह बताने के बाद कि मैं वहां नहीं हूं, उन्होंने क्रिसमस की सारी तैयारियां तोड़ दीं. उन्होंने सजावट की हुई थी."

स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, "स्टूडेंट्स यहां क्रिसमस और न्यू ईयर एक साथ मनाते हैं. उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया और जला दिया. मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं या क्यों आए थे. उन्होंने किसी ऑर्गनाइजेशन का नाम भी नहीं लिया.

उन्होंने यहां हमारी मूर्ति तोड़ दी है. पुलिस कल आई थी और आज सामान बरामद करने और सही जांच करने का वादा किया था. मैं असम सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि यह एक सेक्युलर देश है. यहां सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों को मानते हैं.

पूर्व BJP MLA और नए कांग्रेसी अशोक शर्मा ने बुधवार को इस घटना पर रिएक्शन दिया. "यह चिंता की बात है. संविधान भारत में सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है. संविधान के अलावा, उनके काम ऑर्गनाइजेशन के आदर्शों के हिसाब से सही नहीं हैं. भारत एक सेक्युलर देश है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है.

स्कूल के स्टूडेंट्स ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कामों की भी बुराई की. शर्मा ने कहा, "जिस तरह से उन्होंने यहां बहादुरी दिखाई, वह दुखद है. जय श्री राम का नारा लगाकर दूसरे धर्मों का अपमान करना बहुत गलत है. भारत में हर कोई अपने धर्म का जश्न मना सकता है. कल उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया, वह गुंडों की पार्टी जैसा है."