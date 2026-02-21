ETV Bharat / bharat

वीएफएस ग्लोबल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोलेगा, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में VFS ग्लोबल एक वीजा एप्लीकेशन सेंटर (VAC) खोलेगा. यह सेंटर 1 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा. यह सेंटर शुरू में यूनाइटेड किंगडम और कुछ चुनिंदा शेंगेन देशों के लिए वीजा एप्लीकेशन सर्विस के साथ अपना ऑपरेशन शुरू करेगा. कंपनी ने बताया कि उसने भुवनेश्वर से वीज़ा एप्लीकेशन लेने के लिए खास अनुमति लेने के लिए अपनी संबंधित क्लाइंट सरकारों से संपर्क किया है. 20 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे एक खत में, VFS ग्लोबल ग्रुप के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुबिन करकारिया ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की कि, कंपनी ओडिशा की राजधानी में VFS ग्लोबल का चलाया जाने वाला वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोलने और चलाने की तैयारी कर रही है. एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि @VFSGlobal 1 अप्रैल, 2026 से भुवनेश्वर में एक वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोल रहा है. ओडिशा के लोगों को वर्ल्ड-क्लास, सुविधाजनक, समय बचाने वाली और कुशल वीज़ा सुविधा सेवाएं देने के लिए भुवनेश्वर में इस सेंटर की बहुत जरूरत थी, जिन्हें अपनी वीजा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता जाना पड़ता था.