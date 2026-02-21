ETV Bharat / bharat

वीएफएस ग्लोबल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोलेगा, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

भुवनेश्वर से वीजा सुविधा शुरू होने से समय और लागत बचेगी, अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार के मौके भी बनेंगे.

VISA Application Centre in Bhubaneswar to function from April 1, 2026
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में VFS ग्लोबल एक वीजा एप्लीकेशन सेंटर (VAC) खोलेगा. यह सेंटर 1 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा. यह सेंटर शुरू में यूनाइटेड किंगडम और कुछ चुनिंदा शेंगेन देशों के लिए वीजा एप्लीकेशन सर्विस के साथ अपना ऑपरेशन शुरू करेगा.

कंपनी ने बताया कि उसने भुवनेश्वर से वीज़ा एप्लीकेशन लेने के लिए खास अनुमति लेने के लिए अपनी संबंधित क्लाइंट सरकारों से संपर्क किया है. 20 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे एक खत में, VFS ग्लोबल ग्रुप के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुबिन करकारिया ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की कि, कंपनी ओडिशा की राजधानी में VFS ग्लोबल का चलाया जाने वाला वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोलने और चलाने की तैयारी कर रही है.

एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि @VFSGlobal 1 अप्रैल, 2026 से भुवनेश्वर में एक वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोल रहा है. ओडिशा के लोगों को वर्ल्ड-क्लास, सुविधाजनक, समय बचाने वाली और कुशल वीज़ा सुविधा सेवाएं देने के लिए भुवनेश्वर में इस सेंटर की बहुत जरूरत थी, जिन्हें अपनी वीजा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता जाना पड़ता था.

भुवनेश्वर से वीजा सुविधा शुरू होने से समय और लागत बचेगी, अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार के मौके भी बनेंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, ज्यादा आसानी से जीना पीएम मोदी की सरकार का मकसद है."

जैसे-जैसे अनुमोदन मिलेंगे और ऑपरेशन स्थिर होंगे. वीएफएस ग्लोबल डिमांड के आधार पर और क्लाइंट सरकारी देशों को जोड़कर धीरे-धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने का प्लान बना रहा है. कंपनी ने आगे कहा, "इस कदम से ओडिशा के लोगों को वीजा औपचारिकता के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत काफी कम होने की उम्मीद है, जिससे समय और खर्च बचेगा, खासकर छात्रों और यात्रा करने वाले व्यापारियों को इससे काफी फायदा मिलेगा.

कोर वीजा एप्लीकेशन सर्विस के अलावा, सेंटर वीजा कंसीयज सर्विस भी देगा, जिसमें फॉर्म भरने में मदद, डॉक्यूमेंट गाइडेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और वीजा से जुड़ी दूसरी मदद शामिल है.

कंपनी ने कहा कि ये सेवा एप्लीकेशन प्रोसेस को और बेहतर, खासकर पहली बार ट्रैवल करने वालों, छात्रों और परिवारों के लिए. और आसान बनाएंगी. इस पहल से भुवनेश्वर में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होने की उम्मीद है. जिन्हें सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी और काम पर लगाया जाएगा. करकारिया ने प्रधान को 1 अप्रैल को वीजा एप्लीकेशन सेंटर के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आने के लिए निमंत्रण दिया दिया.

ये भी पढ़ें: वीजा ओवरस्टे करने वाले विदेशियों पर एक्शन की तैयारी, पहलगाम हमले के बाद तमिलनाडु सरकार अलर्ट

TAGGED:

VFS BHUBANESWAR
VFS GLOBAL
DHRAMENDRA PRADHAN
VISA APPLICATION CENTRE
VISA APPLICATION CENTRE ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.