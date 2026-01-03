ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में कुत्तों के काटने के मामले 2 लाख के पार, इस बढ़ते खतरे को कैसे रोका जाए?

By Moazum Mohammad

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में पिछले तीन साल में आवारा कुत्तों के काटने के 2.12 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं. ऐसे में सरकार ने एक नीतिगत बदलाव में, आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक फ्रंटलाइन कैनाइन प्रबंधन योजना में पशु चिकित्सकों को शामिल किया है. कुत्तों के आतंक को देखते हुए भेड़ और पशुपालन विभाग जो अब तक पालतू पशुओं की देखरेख करता था, ने पशु चिकित्सा सहायक सर्जनों को नसबंदी (पशु जन्म नियंत्रण), टीकाकरण, कृमिनाशक, घायल और बीमार आवारा कुत्तों के उपचार से लेकर बड़े पैमाने पर प्रबंधन योजना का नेतृत्व करने का आदेश दिया है. यह लामबंदी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के परिसरों से हटाकर नामित आश्रयों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने स्थानांतरण से पहले कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का भी निर्देश दिया है. वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए जल शक्ति विभाग के उप सचिव सुहील अहमद लोन को नोडल अधिकारी नामित किया है. नए शासनादेश के तहत, पशु चिकित्सक अपने पारंपरिक कर्तव्यों से आगे बढ़ेंगे और जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर पशु जन्म नियंत्रण नियम प्रबंधन को संभालेंगे. पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ शेख यूनिस ने कहा कि पशु चिकित्सकों को एबीसी नियमों के तहत मानक संचालन प्रक्रियाओं में महारत हासिल करने के लिए नागरिक निकायों से नसबंदी और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण मिलेगा.