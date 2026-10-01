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गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर कार में मिली डॉक्टर की लाश, कमरे में छोड़ा था नोट

गाजियाबाद: मुरादनगर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बुधवार को एक ब्रेजा कार में डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआईपी मंगल सोसायटी निवासी डॉ. शिवम कार्तिकेय भारद्वाज के रूप में हुई है. वह दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एक निजी अस्पताल में वेटरनरी सर्जन के तौर पर काम करते थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह सूचना मिली थी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक कार काफी देर से एक ही स्थान पर खड़ी है और मामला संदिग्ध लग रहा है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. कार के सभी दरवाजे लॉक थे और शीशे भी बंद थे. पुलिस ने शीशा तोड़कर कार को खोला. अंदर ड्राइविंग सीट पर डॉ. शिवम का शव मिला. कार से मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की गई.

परिजनों के अनुसार, डॉ. शिवम मंगलवार सुबह करीब 10 बजे रोजाना की तरह अपनी कार से दिल्ली स्थित अस्पताल जाने के लिए घर से निकले थे. घर से निकलने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उनका मोबाइल फोन भी बंद मिला. इसके बाद परिजनों ने नंदग्राम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजनों के मुताबिक, शिवम के कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था. इसमें लिखा था, 'मरने जा रहा हूं, सॉरी श्रेयांश, सॉरी मम्मी पापा और प्राची, अलविदा.' हालांकि, उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

कार से सिरिंज और अन्य सामान बरामद

एसीपी मसूरी सुनील कुमार के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. उनके हाथ में कैनुला लगा हुआ था और कार से एक सिरिंज भी बरामद हुई है. पुलिस को आशंका है कि उन्होंने किसी दवा का अधिक मात्रा में सेवन किया हो सकता है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. पुलिस ने घटनास्थल से मिले सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने हत्या या अपहरण की आशंका से इनकार किया है. फिलहाल पुलिस डॉक्टर की मौत के कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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