अनुभवी ट्रेड यूनियन लीडर कॉमरेड एचवी अनंतसुब्बा राव का बेंगलुरु में निधन

बेंगलुरु: पूर्व ट्रेड यूनियन लीडर और KSRTC स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे कॉमरेड एचवी अनंतसुब्बा राव का मंगलवार शाम को निधन हो गया है. वह कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया और इसे कर्नाटक में श्रमिक वर्ग आंदोलन के लिए बड़ा नुकसान बताया. AITUC के मुताबिक, राव का पार्थिव शरीर अभी उनके घर पर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है.

अनंतसुब्बा राव 1960 के दशक में कम उम्र में मार्क्सवादी सोच और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हुए. वह लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) कर्मचारी संघ के एक मुख्य नेता के रूप में उभरे और जीवन भर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के सदस्य रहे. उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा.

एचवी अनंतसुब्बा राव कर्नाटक में AITUC के सबसे लंबे समय तक महासचिव रहे. उनके समय में, संगठन ने स्कीम वर्कर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों सहित श्रमिकों के नए वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाई. उन्होंने ITC और माइको बॉश जैसे बड़ी कंपनियों में यूनियनों को भी लीड किया.

कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की आवाज बने

पांच दशकों से अधिक समय तक, अनंतसुब्बा राव ने पूरे कर्नाटक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया. KSRTC स्टाफ और वर्कर्स फेडरेशन के लीडर के तौर पर, वह उनके संघर्षों से बहुत करीब से जुड़े हुए थे. परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उन्हें कई बार जेल हुई और उन्होंने परिवहन विभाग के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई. साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर मजबूत स्टैंड बनाए रखा.