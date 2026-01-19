टीएमसी सांसद सौगत रॉय की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
तृणमूल सांसद को कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
Published : January 19, 2026 at 3:05 PM IST
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से रविवार देर रात कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. टीएमसी के सीनियर नेता का फिलहाल मिंटो पार्क के पास स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, दमदम लोकसभा सीट से 78 साल के सांसद सौगत रॉय को लो ब्लड प्रेशर और डायरिया की दिक्कत होने के कारण रविवार रात उनकी तबीयत बिगड़ गई. उसके बाद बिना देर किए उनके परिवार वालों ने डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया.
गौरतलब है कि तृणमूल सांसद को कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय वे घर पर गिर गए थे, जिससे उनकी बोली लड़खड़ा गई और उनकी बात समझ में नहीं आई. वे नींद में भी थे. उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी. सौगत डिमेंशिया से भी पीड़ित थे. तब उन्हें काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था.
इसके अलावा, पिछले साल अप्रैल में, सौगत रॉय अरियादाहा में एक कार्यक्रम में बीमार पड़ गए थे. जैसे ही वह कार से बाहर निकले, वह बीमार पड़ गए. उन्हें तुरंत रथ ताला के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. सांसद को वहां आईसीयू में भर्ती कराया गया. उन्हें सीने में दर्द की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद, उनके दिल में पेसमेकर लगाया गया.
उस समय, दमदम के विधायक ब्रत्य बसु और बारानगर की विधायक सायंतिका बनर्जी उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे. बाद में, जून 2025 में, सांसद को फिर से सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द हुआ. पता चला है कि सौगत रॉय को टाइप-2 डायबिटीज है. इसलिए उन्हें खास निगरानी में रखा जा रहा है. हालांकि, अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, MP की हालत स्थिर है. डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं.
