टीएमसी सांसद सौगत रॉय की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

सौगत रॉय, टीएमसी सांसद ( ETV Bharat )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से रविवार देर रात कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. टीएमसी के सीनियर नेता का फिलहाल मिंटो पार्क के पास स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक, दमदम लोकसभा सीट से 78 साल के सांसद सौगत रॉय को लो ब्लड प्रेशर और डायरिया की दिक्कत होने के कारण रविवार रात उनकी तबीयत बिगड़ गई. उसके बाद बिना देर किए उनके परिवार वालों ने डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया. गौरतलब है कि तृणमूल सांसद को कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय वे घर पर गिर गए थे, जिससे उनकी बोली लड़खड़ा गई और उनकी बात समझ में नहीं आई. वे नींद में भी थे. उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी. सौगत डिमेंशिया से भी पीड़ित थे. तब उन्हें काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था.